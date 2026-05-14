Bono Invierno: ¿Cuál es el monto máximo de pensión que puedes recibir para cobrarlo?

14 may. 2026 - 10:00 hrs.

El Bono Invierno es una ayuda estatal clave para apoyar los gastos extra de los adultos mayores durante los meses más fríos del año. Este aporte de $81.257 se paga automáticamente una sola vez junto con la pensión del mes de mayo.

Para acceder a este beneficio no se requiere postulación, pero es fundamental cumplir con un límite máximo de ingresos mensuales. El monto de la jubilación es el factor determinante para definir si el beneficiario tiene derecho al pago.

¿De cuánto debe ser mi pensión para optar al Bono Invierno?

Según ChileAtiende, una persona podrá obtenerlo si el monto de su pensión es igual o inferior a $231.440 mensuales (valor equivalente a la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más).

Al realizar este cálculo, se debe considerar el monto total de la jubilación, incluyendo ingresos extra como la Compensación por Diferencia de Expectativas de Vida y el Beneficio por Años Cotizados.

Sin embargo, existen dos excepciones importantes donde se recibe el bono aunque se supere dicho monto:

Personas que reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no cuentan con otra pensión.

Personas que solo reciben una pensión especial de reparación (Víctimas de Prisión Política, Tortura, Exonerados, etc).

¿Quiénes pueden recibir el Bono Invierno?

Este beneficio está dirigido a mayores de 65 años al 1 de mayo de 2026, quienes deben pertenecer a uno de los siguientes grupos previsionales:

Pensionados del sistema contributivo: IPS, ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades de empleadores.

IPS, ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades de empleadores. Pensionados de AFP: siempre que reciban una pensión mínima con garantía estatal.

siempre que reciban una pensión mínima con garantía estatal. Beneficiarios de la PGU: quienes reciben la Pensión Garantizada Universal como único beneficio o como complemento a su pensión contributiva (siempre que el monto base no supere los $231.440).

quienes reciben la Pensión Garantizada Universal como único beneficio o como complemento a su pensión contributiva (siempre que el monto base no supere los $231.440). Pensiones de reparación: personas bajo las leyes de exonerados políticos, Retting o Valech.

¿Cómo saber si me corresponde el Bono Invierno?

Al cumplir los requisitos, el dinero se deposita automáticamente junto con la pensión de mayo. Si una persona tiene dudas sobre si le corresponde, puede verificarlo de las siguientes maneras:

Consulta online: descarga tu liquidación de pago en el sitio de ChileAtiende o el IPS (pulsa aquí) utilizando tu Clave Única.

descarga tu liquidación de pago en el utilizando tu Clave Única. Atención telefónica: llama al call center 101 de lunes a viernes.

llama al call center 101 de lunes a viernes. Presencial: acude a cualquier sucursal de ChileAtiende con tu cédula de identidad vigente.

Este dinero no es tributable ni imponible. Es decir, se pagan los $81.257 sin ningún descuento legal ni deducción por impuestos.

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