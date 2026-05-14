Asilo en Estados Unidos por amenaza: ¿qué posibilidades tengo de ganar el caso?

14 may. 2026 - 10:15 hrs.

Cada año, el sistema migratorio de Estados Unidos salva miles de vidas al aprobar solicitudes de asilo por amenazas, un proceso en el que se deben presentar pruebas contundentes para que un extranjero pueda acceder a este beneficio legal.

La legislación vigente rechaza cualquier petición basada en la criminalidad común o la violencia aleatoria, a menos que exista un claro vínculo directo con las normas de protección para extranjeros más vulnerables.

¿Tengo posibilidad de ganar el asilo en Estados Unidos por amenazas?

De acuerdo al abogado de inmigración Julio Oyhanarte, el caso podrá avanzar favorablemente si el solicitante demuestra una conexión entre la amenaza y los motivos admitidos por la ley, ya que una sola intimidación verbal resulta insuficiente para ganar el caso, como lo explicó en un video de Instagram.

El marco jurídico establece cinco categorías de protección a víctimas extranjeras vulnerables. Las autoridades aprueban los casos únicamente si atacan a estas personas por su religión, raza, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular comprobable.

Foto: Freepik

Un ejemplo de ello son las víctimas de persecución por su orientación sexual, quienes cuentan con altas probabilidades de alcanzar el éxito. Esta razón encaja dentro de los estatutos legales sobre grupos sociales, garantizando el resguardo de su integridad física ante las agresiones.

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Sin embargo, una amenaza en la vía pública por un desconocido carece de cualquier validez jurídica para el estricto sistema. Las normativas descartan los conflictos personales si no es por una de las motivaciones admitidas, ya que el asilo funciona como una barrera humanitaria contra la persecución.

En este sentido, los magistrados niegan miles de peticiones anuales cuando los afectados omiten estos detalles durante las audiencias federales. El éxito del proceso depende enteramente de la estrategia probatoria del individuo, para obligar a las autoridades a reconocer el peligro que enfrenta en su país natal.

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