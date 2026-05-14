Desaparecieron el rojo: Exdiputado chavista arremete contra presidenta encargada Delcy Rodríguez

14 may. 2026 - 10:45 hrs.

“Desaparecieron el rojo, el color del comandante Chávez”. El exdiputado y presentador de televisión Mario Silva, quien durante años condujo en el canal estatal de Venezuela el programa La Hojilla, no para de hacer críticas contra figuras del gobierno interino, hoy en manos de Delcy Rodríguez.

Sus palabras no han pasado desapercibidas. Todo lo contrario, evidencian la fractura que a lo interno del chavismo produjeron los hechos del pasado 3 de enero, cuando Estados Unidos atacó militarmente a Venezuela y se llevó detenido a Nicolás Maduro.

Mario Silva, ahora desde su programa Al filo de la medianoche, transmitido en YouTube, va en contra del ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, designado por Rodríguez pocos días después de la caída de Maduro.

@monitoreamos Los enfrentamientos internos en el chavismo continúan aflorando. El propagandista Mario Silva, desplazado de la señal de Venezolana de Televisión (VTV), arremetió durante su programa de YouTube «Al filo de la medianoche» contra la nueva política de imagen del régimen encabezado por Delcy Rodríguez, y apuntó contra el ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela. «Ese color azul, blanco, desaparecieron el rojo, porque nuestro color es el rojo, el color del comandante Chávez siempre fue el rojo y el verde militar», afirmó Silva. El conductor señaló que el cambio al azul no es inocente: «Pregúntenselo a cualquier analista semiótico. Pregunten qué significa el azul, porque eso es algo que no te lo dicen, eso impacta aquí, y eso lo saben los responsables». Silva también aludió a «cierto sujeto que luego se convierte en ministro» que antes proclamaba la necesidad de enfrentar al imperialismo y luego «cambió el discurso» y comenzó a silenciar voces disidentes dentro del propio chavismo: «El que hable de más, callado la boca». Los señalamientos apuntan directamente a Pérez Pirela, designado ministro de Comunicación tras la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense. Bajo su gestión se impulsó la sustitución del rojo chavista por el azul en la imagen institucional del régimen, incluyendo el micrófono emblemático de VTV. Junto a Silva, fueron retirados de la señal del canal del Estado otros rostros reconocidos del aparato de propaganda chavista, como Barry Cartaya y Boris Castellanos. No es la primera crítica que recibe Pérez Pirela desde las propias filas del chavismo. El 23 de abril, el actor Fernando Carrillo denunció que una entrevista grabada en el programa «Logros de la Patria», conducido por el diputado chavista Carlos Sierra en el canal estatal TVES, fue censurada y no salió al aire luego de que arremetiera contra el ministro, a quien acusó de llevar adelante una política de «mediocridad comunicacional». ♬ sonido original - monitoreamos.com - monitoreamos.com

Desaparecieron el rojo, critica Mario Silva

El exdiputado a la Asamblea Nacional pide preguntar a expertos en semiótica qué significa el color azul.

“Ese color azul, blanco, desaparecieron el rojo, porque nuestro color es el rojo, el color (los colores) del comandante Chávez siempre fue (fueron) el rojo y el verde militar”, señaló el conductor de Al filo de la medianoche.

“En las pantallas de televisión ustedes pueden ver el azul, el azul clarito”, expresó Silva, del ala más radical del chavismo.

“Pregúntenselo a cualquier analista semiótico. Pregunten qué significa el azul, porque eso es algo que no te lo dicen. Eso impacta aquí (en la vista), y eso lo saben los responsables, los que han hecho el cambio”, dijo.

Mario Silva dice que es “cobardía” cambiar los colores del chavismo

Para quien condujo La Hojilla, espacio sacado este año de VTV, ese “cambio” “es la cobardía de quienes creen que van a estar escondidos en su estado de confort el día que el imperialismo los toque. Ellos pensarán que el imperialismo nunca los va a tocar”.

O en su defecto, manifiesta Silva, “terminarán como cierto sujeto que se convierte en ministro que días antes, semanas antes, estaba diciendo abiertamente que había que enfrentar al imperialismo si nos tocaban o llegaban a entrar a Venezuela y luego cambió todo, cambió el discurso. Y no solamente cambió el discurso, sino que de inmediato comenzó el ataque… el que hable de más, callao la boca. Silencio”.

Las críticas de Mario Silva han sido respaldadas por el influencer argentino Diego Suarez, conocido como Michelo, quien publicó un post con una imagen del presentador y el mensaje: "El último chavista".

"El último chavista que queda es Mario Silva parece... Si los Judas eliminaron a Nicolás Maduro es muy probable que hagan lo mismo con Mario", escribió Michelo cuyo paradero es desconocido luego de lanzar duras críticas contra Delcy Rodríguez.

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