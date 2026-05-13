Influencer chavista Michelo días antes de desaparecer: Delcy Rodríguez ocultaba un micrófono para la CIA

13 may. 2026 - 20:56 hrs.

La extraña desaparición del influencer argentino Diego Suarez, un devoto defensor de regímenes de izquierda apadrinado por Nicolás Maduro, suscita conjeturas, en especial desde que lanzó una serie de críticas a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según Michelo, Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, fueron pieza clave en la captura de Maduro, que había gobernado el país desde la muerte de Hugo Chávez y sumaba tres períodos consecutivos al frente de la presidencia.

Estados Unidos desconoció las dos reelecciones en 2018 y 2024 al calificarlas de fraudulentas.

La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero durante una cinematográfica incursión de fuerzas militares de Estados Unidos ha puesto a temblar a un régimen que suma casi 30 años enquistado por la vía de la represión y los fraudes electorales.

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De influencer favorito del chavismo a un enemigo peligroso

Michelo, quien vivía en Venezuela desde 2024 y se volvió el influencer favorito del chavismo, se volvió una piedra en el zapato para el régimen que apenas hace meses defendía.

Desde un apartamento rentado en Caracas Michelo presenció los bombardeos estadounidenses la madrugada en la que capturaron a su padrino Maduro.

Según contó en sus videos, varios de borrados de su cuenta en Instagram, militares con los que se comunicó para ponerse a la orden durante los ataques y salir a combatir le dijeron que se acostara a dormir, que no pasaba nada.

Michelo llama a Delcy Rodríguez “Judas”

Las críticas de Michelo fueron subiendo de tono con las semanas hasta apuntar hacia la presidenta interina a quien se refería como “Judas Rodríguez”.

Muchos se preguntaban cómo era que publicaba esos videos viviendo en Venezuela con los riesgos que eso podía acarrear. Por menos de lo que Michelo publicó cientos de venezolanos han ido a parar a las cárceles engrosando por años la lista de presos políticos del régimen chavista.

“Me dicen que la presidenta Delcy Rodríguez, en su mano rota, ocultaba un micrófono por donde le pasaba información a la CIA”, dijo Michelo en uno de sus videos más polémicos.

“Si ustedes ven sus publicaciones de Instagram, el 4 de diciembre del 2025, acá no tenía nada (ningún yeso), miren, ósea, el 4 de diciembre no tenía nada en su manito la presidenta encargada”, continuó Michelo al mostrar el timeline de Instagram de la mandataria interina.

“Lo más loco es que después de que se llevaron a Maduro, mágicamente se curó”, afirmó Michelo. “¿Qué pasaría ahora que se fue Nicolás? ¿No se volvió a romper la mano nunca más? Se curó la mano para la juramentación”, ironizó.

“Qué casualidad en todos los momentos tensos políticos de Maduro Delcy tenía un yeso en la mano, y si ustedes ven los videos nuevos de la nueva presidenta agarra la mano, saluda, todo sospechoso, está para pensar”, añadió el argentino.

Videos publicados entre el 8 y 9 de mayo han encendido alarmas entre los seguidores de Michelo pues parecen hechos con inteligencia artificial. Dos de estos videos fueron borrados de su cuenta.

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