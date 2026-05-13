Servicio militar en Estados Unidos: Cómo obtener la ciudadanía en 60 días

13 may. 2026 - 21:18 hrs.

Obtener la ciudadanía estadounidense en menos de dos meses no es descabellado. Claro que se puede conseguir en ese tiempo y la puerta la tiene abierta quien desee formar parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Los jóvenes latinos deben saber que este escenario es real, solo que de verdad deben sentir atracción por la vida militar, dado lo exigente que resulta.

Un soldado latino cuenta que ingresó al US Army siendo profesional y obtuvo la ciudadanía americana en 60 días. Lo primero que hizo fue aplicar para una visa de interés nacional, la EB-2 NIW.

¿Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en menos de 60 días?

“Si eres latino y quieres conseguir la ciudadanía americana (estadounidense) junto a tu familia, mi recomendación siempre es estructurar una estrategia muy bien definida”, informa el soldado Juan Felipe Jiménez, miembro del Army.

Jiménez, quien fue capitán en la Policía Nacional de Colombia, expone su experiencia y detalla los pasos realizados para obtener la ciudadanía en tan poco tiempo en Estados Unidos.

“Mi caso con la visa EB-2 NIW es de éxito”, se lee en la BIO de Juan Felipe, en la red TikTok.

Añade: “Ingresé al US Army siendo profesional y obtuve la ciudadanía americana en 60 días”.

“Lo primero que hice fue aplicar para una visa de interés nacional, la EB-2 NIW”, informa en un video.

Agrega que deben cumplirse con requisitos principales como: tener una carrera profesional, cinco años de experiencia después de haber obtenido el título y contar con méritos en el campo en el que te has desempeñado.

De acuerdo con Juan Felipe, el resultado de este proceso es obtener una Green Card (residencia permanente).

“Con ese documento puedes incorporarte de manera gratuita (a las Fuerzas Armadas), inicias el proceso del Basic Training (el entrenamiento militar) y en esos 60 días vas a recibir un certificado de naturalización”.

¿Qué es la EB-2 NIW?

La visa EB-2 NIW (Exención por Interés Nacional) ofrece una vía única para obtener la residencia permanente en Estados Unidos a profesionales altamente cualificados, investigadores, emprendedores y expertos en ciencia, negocios o artes, informa el site visum-usa.com.

Está dirigida a personas cuyas actividades profesionales son de interés nacional para Estados Unidos y que desean aportar su experiencia a ese país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julio Oyhanarte (@inmigraciontv)

El abogado Julio Oyhanarte, experto en temas migratorios, indica que para la EB-2 National Interest Waiver (NIW) se requiere título académico avanzado, típicamente una maestría, un doctorado o mucha experiencia de trabajo y que, además, lo que venimos a hacer a Estados Unidos es del interés nacional, de todo el país, aunque se redunde.

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