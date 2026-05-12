Todo mundo le tiró alfombra roja a este traidor: Actor Fernando Carrillo arremete contra influencer argentino Michelo

12 may. 2026 - 15:57 hrs.

La polémica en torno al influencer argentino Diego Suarez, quien se identifica como Michelo en sus redes sociales no termina luego que pasara de ser un leal defensor del régimen chavista a uno de sus principales detractores.

Tal ha sido la polémica que figuras de la farándula como el exgalán de telenovelas Fernando Carrillo, un confeso chavista, han salido a cuestionar las afirmaciones de Michelo, quien publicó varios videos en los que arremete contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según el argentino radicado en Venezuela desde 2024, Rodríguez traicionó a Nicolás Maduro y colaboró con su captura el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

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Luego de una serie de publicaciones que no se corresponden con las que solía hacer, los seguidores de Michelo llevan días denunciando su presunta desaparición en Venezuela. Incluso sospechan que los últimos videos donde se ve su rostro hayan sido creados con inteligencia artificial.

“Bueno, mi querida banda tiktokera, es increíble el nivel de desfachatez, de traición de este señor argentino que anda por las redes sociales haciendo 40 y 50 vídeos diarios, después que se le dio todo en Venezuela, se le recibió con los brazos abiertos”, dijo Carrillo en un video.

@ferrcarrilloficial Amada PATRIA, mi VENEZUELA joven y bella, recuerden que a los TRAIDORES y VIVIDORES no los quiere NADIE. No te dejes engañar. DUDAR ES TRAICIÓN. Nuestra heroína Presidenta @Delcy Rodríguez Gómez tiene una difícil y delicada tarea en sus manos. Les aseguro que LA PRESIDENTA no tiene un ápice de traidora en su ser. UNIDOS VENCEREMOS VENEZUELA 🇻🇪. Afuera LOS TRAIDORES como EL BOBO ARGENTINO que ayer era LIBERTARIO pro Milei y decía que @Nicolás Maduro era un dictador. Ahora es más CHAVISTA que CHÁVEZ y que MADURO y que @Diosdado Cabello Rondón Yo digo que es un TRAIDOR!!! Usted que dice? Los leo ... #fyp #Love #amor #1 #amen ❤️ Pawnnnnnnnnnn!!!🚀 Que opinan mis hermanos y camaradas @Armando Pulido Venezuela @NicolasINDESTRUCTIBLE @M. Angeles | chavista @Elchamodelpeloazul @Génesis Garvett @manuelalemanjcv @johanfordr ♬ Epic News - Audiodeity

Fernando Carrillo dice que recibió con los brazos abiertos a Michelo

El actor Fernando Carrillo dice que recibió con los brazos abiertos a Michelo. De hecho el propio Michelo se burló del actor al afirmar que lo buscó varias veces para colgarse de su fama.

"Yo fui uno de los que lo recibí con los brazos abiertos aquí en mi país. El presidente secuestrado (Nicolás Maduro) nuestro le dio también la bienvenida, todos, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, todo el mundo le tiró alfombra roja a este traidor", lanzó Carillo.

En palabras de Carillo, Michelo "está captado por la CIA", siglas con las que se conoce a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.

"Si alguien está trabajando para la CIA es este argentino traidor (...) Eres un traidor y seguro que en Venezuela no estás, porque no estarías hablando así si estuvieras en Venezuela. Traidor, mentiroso, poco hombre. Yo sí te busqué y tú fuiste un patán siempre y un agrandado y un engreído. Tú sí de verdad estás equivocado en la vida", afirmó Carillo.

¿Delcy Rodríguez usó yeso para espiar a Maduro?

Durante meses, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, llevó vendada su mano derecha tras reportar una lesión luego de caerle un árbol cuando visitaba la localidad de Cumanacoa, en el oriente de Venezuela en medio de unas inundaciones.

Michelo acusó a Delcy Rodríguez de ocultar un dispositivo de espionaje en un yeso en su mano para facilitar a las fuerzas militares de Estados Unidos que “escuchaban la voz y verificaban dónde estaba Nicolás” Maduro antes de la incursión en Caracas la madrugada del 3 de enero de 2026.

“La misma noche que se llevaron a Nicolás, Delcy estaba con él con ese yeso que muchos dicen que tenía un micrófono y uno que mandaba la ubicación en tiempo real a los norteamericanos”, afirma Michelo.

El influencer defensor de regímenes de izquierda asegura que Delcy Rodríguez “usó el yeso hasta el 2 de enero a las 11 de la noche y 3 horas después se lo llevaron a Nicolás y nunca más usó el yeso”.

“Lo entregó a Maduro pues, está comprobado eso”, dijo Michelo basado en informantes secretos.

El argentino cuestionó además que “ya no hay noticias de Maduro” en Venezuela. Prácticamente el nombre del exmandatario procesado por narcotráfico en Estados Unidos en pocos meses ha pasado a ser un recuerdo lejano.

¿Dónde está Michelo?

Los seguidores del influencer argentino llevan días preguntándose por su destino, en especial luego de dos videos en los que aparece con un discurso totalmente cambiado en torno a Delcy Rodríguez a quien se refería como 'Judas Rodríguez'.

Las dudas crecen conforme pasan los días sin que haya hecho una aparición en sus redes sociales.

"¿Dónde está Michelo?, "Devuelvan a Michelo ¿qué les pasa???", "Solicitamos aparición con Vida del ciudadano argentino Diego Omar Suarez más conocido como Michelo! Se encuentra desaparecido", "Esto es IA, no es él", "El que está hablando no es MICHELO! ¡Es un clon!", son algunos de los mensajes.

"Michelo fue detenido por el SEBIN (bajo órdenes de Delcy Rodríguez) para silenciarlo. La Verdad: Al tener millones de seguidores, el nuevo gobierno de Rodríguez no puede simplemente hacerlo desaparecer sin costo político. Por eso, están usando su imagen y tecnología de IA para mantener su cuenta activa, tratando de convencer a su audiencia de que él "cambió de opinión" o que está a salvo. Fue secuestrado con la suplantación de su identidad digital", denunció Adrian Mejia Reyes (_adrianmxcoacalco_).

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