Más de 3.500 trabajos disponibles: Feria laboral abre postulaciones online y suma actividades en Santiago

12 may. 2026 - 18:00 hrs.

Una nueva oportunidad para encontrar empleo se abre en Santiago con una feria laboral que reunirá a más de 100 empresas y miles de vacantes para distintos perfiles.

La iniciativa —organizada por la Ilustre Municipalidad de Santiago, Trabajando.com y Sence Metropolitano— funcionará principalmente en formato digital donde se concentrará todo el proceso de postulación.

Aunque el foco estará en internet, el evento contempla también instancias presenciales en el centro de la capital. En la Plaza de Armas de Santiago se realizará una actividad de lanzamiento con participación de empresas que entregarán orientación directa a quienes busquen empleo.

¿Cómo postular a la feria laboral?

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del sitio web de Avanza Empleo (en este enlace), plataforma que estará habilitada entre este martes 12 al viernes 15 de mayo.

En paralelo, se desarrollarán actividades presenciales: una jornada de lanzamiento con 40 empresas entre las 09:30 y 13:30 horas, seguida al día siguiente por un espacio liderado por Sence Metropolitano enfocado en capacitaciones gratuitas y alternativas de formación.

Durante este periodo, más de 100 compañías ofrecerán oportunidades laborales para personas con o sin experiencia, incluyendo oficios, perfiles técnicos y profesionales.

María Jesús García-Huidobro, gerenta de Desarrollo de Negocios de Trabajando.com, extendió una invitación a participar, destacando el contexto actual del empleo.

"Un rol más activo en materia de generación de empleos"

"Desde nuestro rol de articulador del mercado laboral, sabemos muy bien que estos son momentos difíciles para el empleo en nuestro país (...). En esta feria tenemos cerca de 2.500 puestos disponibles, para personas con o sin experiencia previa, ya sea para oficios, perfiles técnicos o profesionales. Todos quedan invitados a participar durante estos 4 días”, sostuvo la vocera.

Desde el municipio de Santiago también valoraron la instancia, subrayando su impacto en el escenario laboral.

“El contexto económico en el que nos encontramos nos convoca a tener un rol más activo en materia de generación de empleos. Por lo mismo, como Municipalidad de Santiago queremos consolidar nuestro compromiso con la generación de oportunidades, sobre todo para beneficiar a quienes hoy buscan un empleo”, sostuvo el alcalde Mario Desbordes.

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