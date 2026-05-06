¿Buscas trabajo de temporada de invierno?: Abren vacantes para monitores de Kidzania

06 may. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

De cara a la próxima temporada de vacaciones de invierno, en un contexto donde aumentan las actividades dirigidas a niños y familias en espacios recreativos, se abrió una nueva convocatoria laboral en la comuna de Las Condes.

Se trata de una oferta para trabajar como monitor en KidZania Santiago, ciudad interactiva orientada al juego del rol, que busca incorporar personal para distintas funciones durante el periodo de alta demanda.

La convocatoria contempla vacantes para monitores de parque, retail y aeropuerto, con jornadas part time que pueden distribuirse entre lunes a domingo, o bien, solo durante los fines de semana, con cargas horarias aproximadas de 30 y 20 horas respectivamente.

Conoce los roles disponibles

Monitor de parque : Considera interacción directa con los visitantes a través de actividades donde los niños representan distintos oficios y profesiones (podrás ser bombero, policía, locutor de radio, periodista, veterinario, entre muchos otros).

: Considera interacción directa con los visitantes a través de actividades donde los niños representan distintos oficios y profesiones (podrás ser bombero, policía, locutor de radio, periodista, veterinario, entre muchos otros). Monitor de retail : Se enfoca en la atención en puntos de venta dentro del recinto, incluyendo la comercialización de productos y merchandising.

: Se enfoca en la atención en puntos de venta dentro del recinto, incluyendo la comercialización de productos y merchandising. Monitor de aeropuerto: Estará encargado del ingreso y salida de los visitantes, además de cumplir con los procedimientos asociados a la venta de entradas y la atención en este punto del parque.

Requisitos y condiciones del trabajo

Ser mayor de 18 años.

Contar con disponibilidad para trabajar en sistema de turnos.

Poder desempeñarse de manera presencial en la comuna de Las Condes.

Desde la empresa indican que la oferta considera horarios flexibles y una remuneración acorde al mercado, junto con beneficios como acceso a casino con valores preferenciales, descuentos en productos y entradas, además de convenios con Caja de compensación.

El trabajo se desarrollará en un entorno que combina actividades recreativas con un enfoque educativo, donde los trabajadores participan activamente en la experiencia de los visitantes.

Desde la organización indicaron que también existen posibilidades de continuidad o proyección laboral en función del desempeño durante esta temporada.

Para postular, ingresa acá.

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