Benjamín Vicuña contó la verdad: Este es el particular motivo por el que nunca se ha casado

06 may. 2026 - 18:24 hrs.

Benjamín Vicuña ha protagonizado algunas de las relaciones más mediáticas del mundo del espectáculo latinoamericano en las últimas décadas.

Primero con Pampita, con quien tuvo cuatro hijos y una historia que marcó una época. Luego con la China Suárez, con quien tuvo dos hijos más. También estuvo con Manuela Oyarzún, Paz Bascuñán, Fernanda Urrejola, y ahora mantiene una relación con la arquitecta argentina Anita Espasandín.

Pero hay algo que siempre ha llamado la atención en su historia sentimental: a pesar de todo eso, nunca se casó. En una reciente entrevista en el programa argentino Otro Día Perdido contó el verdadero motivo.

¿Por qué Benjamín Vicuña nunca se casó?

Todo partió cuando Mirtha Legrand le preguntó cuántas veces se había casado. La respuesta fue igual de directa: "Aunque usted no lo crea, nunca me casé. Nunca formalicé".

En ese momento, el conductor del programa, Mario Pergolini no dejó pasar el tema y le preguntó por qué. Entonces Vicuña lanzó una frase que no tardó en viralizarse: "Algunos creemos que es mufa".

Explicó que la superstición viene de ver a parejas que llevaban años juntas, se casaban, y poco tiempo después todo se derrumbaba. "Viste esas personas que llevan mucho tiempo, se casan y 'tac', la cagan", dijo entre risas, generando el mismo efecto en el estudio.

¿Alguna vez pensó en casarse?

Pero más allá de la superstición, Vicuña reconoció que la idea del matrimonio sí le pasó por la cabeza en algún momento de su vida. "Se cruzan cosas por la cabeza. A todos se nos cruzan locuras", dijo, aunque sin entrar en demasiados detalles sobre en qué momento o con quién. Simplemente lo resumió así: "Por diferentes razones… se fue pasando".

Actualmente, el actor está en pareja con Anita Espasandín, quien se mantiene lejos de los flashes y las cámaras."Con Anita venimos muy bien", afirmó Vicuña, dejando claro que para él el compromiso no necesita un papel ni una ceremonia para ser real.

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