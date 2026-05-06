Actor Sebastián Layseca fue hospitalizado de urgencia: Se mantiene bajo observación médica
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Durante las últimas horas, el actor y comediante Sebastián Layseca utilizó sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores, generando preocupación tras compartir mensajes sobre su estado de salud.
El artista informó que debió ser internado de urgencia debido a una complicación médica. “A la vena, tiren suerte”, escribió en una primera publicación, para luego precisar que se trataba de una oclusión intestinal y que permanecería algunos días en reposo.
El propio actor también señaló que iría entregando actualizaciones sobre su evolución: "Gracias a los que han preguntado, pronto les doy más información de cómo sigo", agregó en sus redes.
La evolución de su estado de salud
Con el paso de las horas, Layseca entregó una actualización respecto a su condición, indicando que ha mostrado señales positivas en su recuperación, aunque sigue bajo observación médica.
“Muchísimas gracias a los cientos de mensajes de buena vibra. No alcanzo a contestarlos todos porque me canso, pero los leí todos, gracias. Con su energía voy tirando para arriba, me emocionan mucho”, expresó, refiriéndose al apoyo recibido.
En la misma línea, explicó que su evolución será clave para definir los próximos pasos en su tratamiento.
El comediante también hizo una mención especial a su entorno familiar, comentando una situación que vivió su madre tras conocer su estado de salud: “Un punto aparte es que también saluden a mi viejita, que se puso nerviosa y se fue a negro. Ya está mejor y controlada, pero le gusta el cariño”, indicó.
Por ahora, Layseca se mantiene en observación médica mientras continúa su proceso de recuperación, a la espera de una eventual alta en caso de que su evolución se mantenga favorable.
