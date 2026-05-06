Revelan nuevos detalles del confuso episodio de Marcelo Ríos en bar de Vitacura

06 may. 2026 - 15:31 hrs.

Surgen nuevos detalles del confuso episodio que protagonizó Marcelo "Chino" Ríos el pasado fin de semana en un bar de Vitacura, donde el extenista fue visto en evidente estado de ebriedad tras la difusión de un video en redes.

Al respecto, la periodista Cecilia Gutiérrez contó en su pódcast "Bombastic" nuevos antecedentes sobre lo ocurrido esa noche, incluyendo la versión que el propio extenista le entregó tras el incidente, en el que hasta intervino Carabineros.

¿Qué pasó esa noche?

Según relató la comunicadora, ese día Marcelo Ríos fue al mall con su pareja, Tamara Cornejo. "Fueron primero al mall, después fueron a otra parte. Ahí se tomó dos tragos. Y después se fueron a este bar. Entonces llegó a este bar mal", indicó.

En ese lugar, el exnúmero 1 del mundo habría tenido una discusión con su pareja, lo que llevó a que otros clientes alertaran a seguridad municipal, quienes posteriormente dieron aviso a Carabineros.

"Lo que a mí me dicen preliminarmente es que tuvo una discusión con una mujer que aparentemente era su pareja (Tamara Cornejo). Esta discusión sube de tono. Él empieza a gritar", explicó Gutiérrez.

En esa línea, aclaró que, si bien Ríos se encontraba alterado, no habría tenido una actitud violenta. "No se produce un altercado con Carabineros", sostuvo, agregando que el extenista incluso interactuaba con los funcionarios sin agresividad y en ningún momento fue detenido.

La versión del propio Ríos

Gutiérrez también reveló que el extenista la contactó para entregarle su versión de los hechos, reconociendo que no recuerda con claridad lo ocurrido: "Apagué tele. No me acuerdo qué pasó, pero si yo doy esa explicación la gente no me va a creer", le habría dicho.

Otro antecedente relevante es que, según el propio Ríos, estaría bajo tratamiento médico, lo que habría influido en su reacción. "Me dijo que él estaba tomando una medicación, que esa medicación mezclada con alcohol le había provocado este cortocircuito", explicó Gutiérrez.

Pese a lo ocurrido, el extenista aseguró que su relación con su pareja no se habría visto afectada y que ambos se encontrarían "súper bien".

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