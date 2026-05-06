Vinculan a Marcelo Salas con exchica reality: Esta fue la respuesta de ella

06 may. 2026 - 10:40 hrs.

Un nuevo rumor remeció el mundo de la farándula luego de que se vinculara a Marcelo Salas con Mariana Alcalde, exchica reality recordada por su paso por el reality "1810".

La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez en su pódcast "Bombastic", donde aseguró que ambos estarían comenzando un romance.

"Están saliendo"

La comunicadora explicó que no tenía mayores detalles: "No sé nada. Solo que están saliendo", le dijo a su compañero de programa, Manu González.

Gutiérrez aseveró que el histórico goleador suele mantener este tipo de relaciones de manera muy reservada, por lo que se ha hecho difícil confirmar el romance.

"¿Te acuerdas de que él estaba con una chica y como que no la asumía y ella le había organizado el cumpleaños, como que la tenía media en la sombra, después salió el romance y él se enojó, pero después como que siguieron saliendo? Bueno, ahora está con Mariana Alcalde", afirmó.

¿Qué dijo Mariana Alcalde tras el rumor?

Fue la propia Mariana Alcalde quien salió al paso de los rumores y negó categóricamente cualquier relación sentimental con Marcelo Salas. "La verdad es que a Marcelo no lo he visto hace semanas", afirmó en conversación con el programa Zona de Estrellas.

Además, explicó que ambos coinciden hace años en un mismo gimnasio, lo que habría dado pie a las especulaciones. "Hace siete años que vamos al mismo gimnasio, me imagino que por ahí quieren sacar esa noticia", sostuvo.

Consultada directamente sobre si alguna vez existió un romance entre ambos, fue tajante: "No, categóricamente nunca. Solo somos amigos y amigos de gimnasio".

La diseñadora de vestuario estuvo casada con León Sabah hasta 2023 y aseguró que "desde que me separé no he tenido una relación formal, estoy soltera".

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