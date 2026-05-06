Casas por $400.000 en Estados Unidos: el único lugar de la costa de California donde puedes comprar una casa de playa barata

06 may. 2026 - 11:05 hrs.

En la costa de California, Estados Unidos, donde los precios inmobiliarios suelen ser inalcanzables, existe una excepción poco conocida: Crescent City, un pequeño y remoto poblado, ubicado a unas seis horas al norte de San Francisco, que se perfila como el único lugar donde aún es posible comprar una casa de playa por menos de 400.000 dólares.

¿Dónde comprar casas de playa por 400.000 dólares en California?

Con una población cercana a los 7.000 habitantes, Crescent City destaca por su entorno natural, ya que alrededor del 80% de su territorio está compuesto por parques estatales y nacionales, reseña New York Post.

Este aislamiento geográfico le da una sensación de vida tranquila, casi como si fuera una isla, pero, lo que más llama la atención es el precio de las viviendas: el valor medio de las casas cercanas al mar ronda los 353.000 dólares, muy por debajo de otras ciudades costeras.

Hay propiedades de cuatro habitaciones y dos baños por unos 325.000 dólares, e incluso casas de tres habitaciones por alrededor de 315.000 dólares, cifras que contrastan fuertemente con lugares como Malibú o Santa Monica, donde adquirir una vivienda frente al mar puede costar millones.

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¿Qué tomar en cuenta?

Esta aparente asequibilidad tiene matices, pues los ingresos locales son bajos y las oportunidades económicas limitadas, lo que hace que incluso estos precios resulten elevados para muchos residentes.

Además, la ciudad enfrenta desafíos importantes, como su difícil acceso: solo cuenta con dos carreteras principales, que suelen cerrarse por tormentas o deslizamientos.

A pesar de estos obstáculos, hay planes para mejorar la infraestructura, incluyendo un ambicioso proyecto de túnel y programas estatales de inversión.

Esto podría revitalizar la zona, pero también elevar los precios en el futuro, poniendo en riesgo su actual atractivo como destino asequible frente al mar.

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