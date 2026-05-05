Trámites de inmigración para asilo en Estados Unidos: ¿Por qué USCIS está transfiriendo casos a la Corte?

05 may. 2026 - 13:05 hrs.

Cada mes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) transfiere numerosos casos de asilo hacia cortes de inmigración en todo el país, permitiendo una revisión exhaustiva ante los jueces tras rechazar las solicitudes iniciales de protección.

El complejo sistema burocrático nacional evalúa peticiones humanitarias a través de una enorme red de oficinas locales especializadas, donde los funcionarios gubernamentales analizan todos los documentos y evidencias físicas con extrema cautela.

¿Por qué algunos casos de asilo de USCIS pasan a Corte de Inmigración?

De acuerdo al abogado de migración Jonathan Shaw, el motivo principal detrás de estos traslados se debe a que el oficial migratorio rechazó la solicitud afirmativa inicial. El gobierno considera insuficientes las pruebas presentadas y decide negar el beneficio de asilo en esa primera etapa administrativa, explicó en un video en Instagram.

Esta medida gubernamental no se traduce en una derrota definitiva para el solicitante. La persona recibe una segunda oportunidad para defender su caso frente a la corte federal, con el derecho de incluir nueva documentación y/o testimonios orales para demostrar su miedo real a regresar a su país natal o de última residencia habitual.

Foto: Freepik

Por ello, el jurista recomienda buscar asesoría legal calificada de inmediato tras recibir la notificación oficial, ya que muchos inmigrantes cometen el grave error de esperar mucho tiempo antes de contratar a un defensor. El representante necesita semanas para preparar una defensa sólida y robusta antes de iniciar las diversas audiencias judiciales.

Asimismo, los tribunales resetean los plazos procesales tras concretarse esta transferencia, por lo que el solicitante debe revisar las nuevas fechas estimadas para evitar sorpresas desagradables. Las autoridades pueden solicitar evidencias adicionales durante este periodo de transición y el extranjero debe entregarlas a tiempo para eludir una rápida deportación definitiva del territorio estadounidense, según SG Legal Group.

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