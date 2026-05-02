Trámites de inmigración: asilo pendiente en Estados Unidos pueden cancelarlo y hasta deportar al solicitante por esta razón

02 may. 2026 - 11:11 hrs.

Los trámites de inmigración en Estados Unidos podrían complicarse aún más para quienes tienen solicitudes de asilo pendientes, debido a una nueva medida que establece el pago obligatorio de una tarifa anual.

Según explicó el abogado de inmigración Julio Oyhanarte, esta disposición permitiría incluso la cancelación del caso y la eventual deportación del solicitante si no se cumple con el pago dentro del plazo establecido.

¿De qué trata esta medida impulsada por Donald Trump?

La normativa fue impulsada durante la administración de Donald Trump, y consiste en el cobro de 100 dólares anuales mientras el caso de asilo permanezca sin resolución.

Este pago deberá realizarse cada año, siempre que la solicitud continúe pendiente, lo que significa una nueva carga económica para los migrantes en proceso.

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Uno de los puntos más sensibles de esta medida es que, si el solicitante no cancela la tarifa dentro de los 30 días posteriores a la notificación oficial, podría enfrentar consecuencias severas, entre ellas, la siguientes:

La cancelación del caso de asilo , lo que deja a la persona en una situación migratoria vulnerable.

, lo que deja a la persona en una situación migratoria vulnerable. En algunos escenarios, esto podría derivar en el inicio de un proceso de deportación por parte de las autoridades estadounidenses.

Además, quienes cuenten con un permiso de trabajo asociado a su solicitud de asilo también podrían perder este beneficio en caso de incumplimiento, lo que afectaría directamente su estabilidad económica y permanencia en el país.

¿Quiénes deben pagar?

La disposición aplica específicamente a aquellas personas que hayan iniciado su solicitud de asilo después del 1 de octubre de 2024 y cuyos casos lleven más de un año sin resolverse.

Para garantizar el cumplimiento, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés) será el encargado de notificar a los solicitantes sobre el monto, la fecha límite y el procedimiento de pago.

Esta nueva política entrará en vigor el 29 de mayo de 2026, por lo que, especialistas advierten que el desconocimiento o descuido en este requisito podría tener consecuencias graves, y recomiendan a los solicitantes mantenerse informados y cumplir estrictamente con las obligaciones establecidas para evitar perder su oportunidad de obtener asilo en Estados Unidos.

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