Trámites de inmigración: A partir del 29 de mayo debes pagar esta tarifa anual de asilo para que USCIS no rechace tu formulario

29 abr. 2026 - 14:15 hrs.

Las nuevas regulaciones en materia de inmigración en Estados Unidos establecen el pago de una Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés), cuyo incumplimiento podría provocar el rechazo de formularios y el inicio de procedimientos de remoción por parte de las autoridades.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) es el ente encargado de la regulación de este tipo de diligencias y responde a los estatutos derivados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La regla final provisional entra en vigor el 29 de mayo de 2026.

¿Cuánto debo pagar y quién está obligado?

La tarifa aplica a los solicitantes con asilo pendiente por más de un año y debe pagarse anualmente mientras la solicitud permanezca sin resolverse. Los detalles son los siguientes:

Monto: $102 USD (ajustado para FY2026, anteriormente $100).

$102 USD (ajustado para FY2026, anteriormente $100). Quién paga: Solicitantes con asilo pendiente por más de un año.

Solicitantes con asilo pendiente por más de un año. Frecuencia: Cada año que la solicitud permanezca pendiente.

Cada año que la solicitud permanezca pendiente. Consecuencia de impago: Posible denegación o cierre del caso.

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¿Qué pasa si no pago la tarifa a tiempo?

Si un extranjero no paga la AAF dentro de los 30 días posteriores a su notificación, el USCIS estará en el deber de rechazar su solicitud de asilo pendiente. Además, si el solicitante no cuenta con estatus legal en el territorio estadounidense, el organismo podrá iniciar procedimientos de remoción en su contra.

¿Qué pasa si USCIS rechaza la solicitud de asilo?

El informe oficial establece las siguientes consecuencias en caso de rechazo:

USCIS estará en facultad de denegar cualquier Formulario I-765 o Solicitud de Autorización de Empleo que esté pendiente y basado en la solicitud de asilo.

o Solicitud de Autorización de Empleo que esté pendiente y basado en la solicitud de asilo. Si un extranjero ya recibió autorización de empleo con base en una solicitud pendiente, perderá dicha autorización de manera automática.

Dado que la norma entra en vigor el 29 de mayo, los especialistas en inmigración recomiendan verificar el estado de la solicitud y realizar el pago correspondiente con anticipación para evitar consecuencias que puedan afectar tanto el caso de asilo como la autorización de trabajo.

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