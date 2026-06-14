Reportan fallecimiento de Oliver Tree y Gaspi en colisión de helicópteros en Brasil

14 jun. 2026 - 14:01 hrs.

¿Qué pasó?

El músico estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino, Gaspi, murieron en el accidente aéreo que dejó seis fallecidos en Río de Janeiro, Brasil, durante la mañana de este domingo 14 de junio.

La información la dio a conocer la Policía Civil de Río de Janeiro y fue reportada por diversos medios brasileños.

Cantante había estado en Santiago hace solo unos días

Oliver Tree tenía 32 años y, en el marco de su gira mundial, se había presentado hace solo unos días en el Club Subterráneo de Santiago.

La productora Lotus lamentó la noticia de su fallecimiento, destacando que su show fue "una noche tan única como él: irreverente, extravagante, impredecible y completamente fuera de lo común".

Los encargados de organizar el festival Lollapalooza señalaron también que Olvier fue "un artista que hizo de lo extraño algo extraordinario y que convirtió cada escenario en una experiencia imposible de olvidar".

"Gracias por las canciones, por las risas, por desafiar las reglas y por recordarnos que siempre hay espacio para ser diferente", cerraron en su publicación en Instagram.

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Popular youtuber argentino entre los fallecidos

Gaspi era un popular youtuber argentino de 23 años, quien se hizo conocido y generó más de una polémica con los videos en los que realizaba preguntas controvertidas o incómodas a la gente que entrevistaba en la calle.

Este estilo "controversial" provocó que varios de sus videos fueran bajados de YouTube; sin embargo, igualmente cultivó un público fiel que le valió más de 7,5 millones de seguidores en sus redes sociales.

En la temporada 2024-2025 ganó mucha más atención al participar en "La Velada del Año V", el evento de boxeo organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos.

La lista de pasajeros fallecidos:

Oliver Tree Nickel , pasajero.

, pasajero. Lucas Vignale , pasajero.

, pasajero. Gaspar Prim , pasajero.

, pasajero. Lucas Brito Chaves , pasajero.

, pasajero. Alexandre Souza , piloto.

, piloto. Charles Marsillac, piloto

¿Qué se sabe del fatal accidente en Brasil?

Bomberos de Río de Janeiro informaron en un comunicado sobre el fallecimiento de las seis personas que iban a bordo de los dos helicópteros que chocaron durante la mañana.

"Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos", señaló el texto.

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas.

Los accidentes de aeronaves pequeñas son frecuentes en Brasil, el quinto país más grande del mundo.

El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste del país, causando la muerte del piloto y el copiloto.

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