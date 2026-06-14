14 jun. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven murió en Brasil tras caer desde un puente mientras realizaba un salto sin cordón de seguridad, según informó la policía el domingo.

En videos que circulan en internet, se ve a dos hombres levantar a la joven de 21 años y lanzarla desde el Ponte do Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira, en el interior del estado de Sao Paulo, mientras los presentes advierten que no hay sujeción y gritan: "¡Chicos, la cuerda!".

"El equipo de seguridad no estaba correctamente asegurado en el momento del salto. La víctima no sobrevivió a la caída", señaló la policía en un comunicado.

Tres hombres fueron arrestados por "homicidio con dolo eventual", lo que significa que eran conscientes del riesgo de muerte, pero siguieron adelante de todos modos.

"Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y establecer responsabilidades", agregó el comunicado policial.

Medios locales identificaron a la víctima como María Eduarda Rodrigues de Freitas y señalaron que cayó unos 40 metros en el hecho ocurrido el sábado por la mañana.

Poco antes de su muerte, De Freitas publicó una imagen del lugar en Instagram con la leyenda: "¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar desde un puente???".

Videos previos de este deporte extremo en el puente, realizados por la empresa Entre Cordas, muestran a los participantes con un grueso cordón de seguridad atado a la cintura mientras son lanzados.

El salto con cuerda se diferencia del puenting que utiliza un cordón menos elástico, lo que hace que los participantes se balanceen en lugar de rebotar al final del salto.

1 Brasileña que murió tras ser lanzada sin cuerdas de seguridad en salto bungee: Tres arrestados por "homicidio con dolo eventual" 2 Así será el edificio más grande de Latinoamérica: Superará ampliamente al Costanera Center con casi 100 pisos habitables 3 ¿Y el acuerdo por la paz? Donald Trump dice que ataques de Israel a Beirut "no deberían haber ocurrido" 4 Es el único país de Sudamérica sin tren y ahora contará con un moderno ferrocarril gracias al apoyo de Emiratos Árabes Unidos 5 El primer megapuerto inteligente en Sudamérica: Se coordina mediante red 5G y funciona con grúas y vehículos automatizados Lo más visto de Mundo