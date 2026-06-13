Excursionista pierde la vida tras caer unos 200 metros por la ladera del volcán Calbuco

13 jun. 2026 - 18:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de rescate se desplegó durante la tarde de este sábado en el volcán Calbuco, región de Los Lagos, luego de que una persona perdiera la vida tras sufrir una caída mientras descendía del macizo.

Excursionista pierde la vida tras caer de volcán

Según los antecedentes preliminares, cerca de las 15:00 horas, Carabineros del Retén Correntoso recibió el llamado de un excursionista que informó que había ascendido al volcán junto a un amigo y que, durante el descenso, este cayó por una ladera.

De acuerdo con la información entregada a la policía, la víctima habría caído aproximadamente 200 metros y posteriormente fue encontrada sin signos vitales por su acompañante.

Tras recibir la denuncia, Carabineros mantuvo contacto con la persona que reportó el accidente mientras se iniciaban las coordinaciones para efectuar la recuperación del cuerpo desde una zona de difícil acceso.

Por instrucción de la Fiscalía, se dispuso el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y de personal especializado del GOPE, quienes realizarán las labores de extracción en el lugar donde ocurrió el accidente.

Las circunstancias que originaron la caída continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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