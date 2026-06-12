Choque entre taxi y automóvil en pleno centro de Santiago: Vehículo involucrado tendría 193 multas

12 jun. 2026 - 06:57 hrs.

¿Qué pasó?

Una colisión entre un taxi y un vehículo particular se registró la mañana de este viernes en la intersección de avenida Santa Rosa con Alonso de Ovalle, en la comuna de Santiago, provocando una alta congestión de tránsito en uno de los principales ejes del centro de la capital.

Producto del impacto, ambos vehículos resultaron con severos daños y uno de ellos incluso activó sus airbags. Pese a la violencia del choque, preliminarmente no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el taxi circulaba por avenida Santa Rosa en dirección al norte, mientras que el automóvil particular avanzaba por Alonso de Ovalle de poniente a oriente.

Según la versión entregada por uno de los conductores a Carabineros, el vehículo particular habría ingresado a la intersección cuando el semáforo se encontraba en luz amarilla, impactando al taxi que avanzaba por Santa Rosa.

No obstante, serán las diligencias policiales y la revisión de cámaras de seguridad las que permitirán establecer con precisión la dinámica del accidente y eventuales responsabilidades.

Uno de los vehículos tendría 193 multas

Personal policial constató que ninguno de los conductores presentaba hálito alcohólico y que ambos mantenían su documentación al día.

Sin embargo, el automóvil particular involucrado en la colisión mantendría 193 multas asociadas, información que deberá ser corroborada oficialmente por las autoridades.

Congestión en Santa Rosa

El accidente provocó la obstrucción de al menos dos pistas en el sector, complicando especialmente la circulación de buses del sistema Red y de vehículos que transitaban por avenida Santa Rosa en dirección al norte.

A raíz de la emergencia, TransporteInforma reportó una "restricción de pista izquierda en avenida Santa Rosa al norte, a la altura de Alonso de Ovalle", e hizo un llamado a conducir con precaución en la zona.