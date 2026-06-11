Grave choque entre dos vehículos provoca congestión frente al Costanera Center en Providencia

11 jun. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, luego que dos vehículos colisionaran en la intersección de avenida Santa María con avenida del Cerro, frente al Costanera Center.

De acuerdo con información preliminar, uno de los automóviles no habría respetado la luz de un semáforo, provocando el impacto. Ambos conductores resultaron con lesiones de carácter leve y se encuentran fuera de riesgo vital.

Accidente genera congestión en plena hora punta

Según los antecedentes recabados en el lugar, un vehículo rojo circulaba por avenida del Cerro cuando habría cruzado con luz roja, impactando a un automóvil gris que transitaba por avenida Santa María.

Producto de la fuerza de la colisión, el vehículo gris terminó con severos daños en su parte delantera. Pese a ello, ambos conductores permanecieron conscientes y entregando antecedentes a Carabineros y personal de Seguridad Municipal de Providencia.

El accidente ocurre en uno de los sectores con mayor flujo vehicular de la capital durante las mañanas, por lo que rápidamente comenzó a generar congestión para los automovilistas que transitaban por avenida Santa María en dirección al sector oriente.

"Restricción de pista en cruce de Tajamar-Av. El Cerro con Av. Santa María, debido a una colisión de vehículos. Precaución por flujo vehicular en aumento", publicó el portal TransporteInforma.

ATENCIÓN (07:04). Restricción de pista en #Ruta5 al sur, altura del km. 33, sector #Buin, debido a choque de camión distribuidor de bebidas contra barrera. Precaución pic.twitter.com/Y56N6J4T6h — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 11, 2026

Trabajan para despejar la vía

Además de las diligencias para establecer la dinámica del accidente, equipos de emergencia debieron intervenir la calzada debido a la presencia de aceite y otros fluidos derramados por los vehículos involucrados, situación que representa un riesgo para el tránsito.

En el lugar también se esperaba la llegada de una grúa para retirar los automóviles siniestrados y normalizar la circulación en la zona, mientras Carabineros continúa recopilando antecedentes para determinar eventuales responsabilidades.

En el lugar trabaja personal de Carabineros y Seguridad Municipal para esclarecer la dinámica del accidente y normalizar el tránsito.

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