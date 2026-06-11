Ciclista muere tras ser atropellado en La Cisterna: Conductor se dio a la fuga

11 jun. 2026 - 06:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciclista murió durante la madrugada de este jueves luego de ser atropellado por un vehículo en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana. El conductor huyó del lugar sin prestar ayuda a la víctima y, hasta ahora, no ha sido identificado ni detenido.

El hecho ocurrió en avenida Lo Ovalle cerca de las 01:30 horas, mientras la víctima se desplazaba en bicicleta por el sector.

Víctima murió en el lugar

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el automóvil impactó al ciclista por la parte posterior y lo hizo caer varios metros más adelante debido a la fuerza de la colisión, causándole lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Los primeros antecedentes fueron obtenidos gracias a cámaras de seguridad de un edificio cercano, registros que serán clave para establecer la dinámica del accidente e identificar al conductor involucrado.

Al respecto, el teniente Pablo Haro, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur, señaló que "se puede ver un vehículo que transita de poniente a oriente, el cual impacta en la parte posterior a este ciclista, y este hombre cae en la vía pública y queda tendido sin signos vitales".

El funcionario añadió que vecinos del sector alertaron de lo ocurrido a personal municipal y posteriormente a Carabineros, quienes al llegar al lugar confirmaron el fallecimiento de la víctima y resguardaron el sitio del suceso para el trabajo de los peritos.

Investigan al conductor que escapó

Por instrucción del Ministerio Público, la SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para determinar las circunstancias del accidente e identificar al responsable.

En ese contexto, Haro explicó que "se desconoce hasta el momento mayor antecedente del vehículo, ya que este se dio a la fuga, no prestó el auxilio de la víctima", por lo que las pericias se centran en el análisis de cámaras y otros medios de prueba que permitan establecer la ruta de escape del automóvil.

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