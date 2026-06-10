Desde camisetas deportivas a prendas de reconocidas marcas: Allanan varios locales por venta de ropa falsificada en Meiggs

10 jun. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) se desarrolló la tarde de este miércoles en el barrio Meiggs, comuna de Santiago, donde varios locales comerciales fueron allanados por la presunta comercialización de ropa falsificada.

El procedimiento se realizó en una galería ubicada en plena Alameda, donde detectives incautaron una gran cantidad de prendas de vestir.

Incautaron camisetas y prendas deportivas

Entre los productos retirados por la PDI, se encontraban camisetas de clubes del fútbol nacional e internacional, además de polerones, buzos y otras prendas que presuntamente infringían la Ley de Propiedad Industrial.

Según se informó durante el operativo, parte de la mercadería correspondía a artículos que simulaban pertenecer a marcas reconocidas y que eran comercializados en los locales intervenidos.

Investigan posible taller de fabricación

Durante las diligencias, personal policial retiró al menos a dos mujeres desde uno de los locales fiscalizados para realizar las verificaciones correspondientes respecto de su participación en los hechos investigados.

Además de los locales allanados, la PDI indagaba la posible existencia de un taller clandestino asociado al funcionamiento de los establecimientos, donde eventualmente se realizarían procesos de estampado o confección de prendas con marcas y logos de distintas empresas.

De momento, no se ha informado oficialmente la cantidad total de productos incautados ni el avalúo de la mercadería retirada.

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