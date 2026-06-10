Disparan contra casa de comerciante y dejan carta con amenazas extorsivas atribuida a "Los Fantasmas"

10 jun. 2026 - 12:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un comerciante denunció haber sido víctima de un ataque armado y amenazas extorsivas luego de que desconocidos dispararan contra su vivienda en la comuna de Santiago y dejaran una carta exigiendo dinero.

El hecho ocurrió cerca de las 23:40 horas del martes en calle San Alfonso, donde al menos ocho disparos impactaron la fachada del inmueble. Junto a la carta, los autores dejaron un sobre con dos municiones sin percutar.

Carta extorsiva

De acuerdo con el relato de la víctima, quien se dedica a la venta de ropa, la carta incluía amenazas de muerte para obligarlo a entregar una suma de dinero.

El mensaje fue atribuido por una banda llamada "Los Fantasmas", e incluía un número telefónico para establecer contacto con la víctima.

El afectado aseguró que esta mañana también recibió mensajes extorsivos a través de su celular. "No sé cómo se consiguieron mi número, pero me empezaron a enviar mensajes de que si no pagaba 10 millones, me iban a matar a mí, a mi familia. Me enviaron un video mostrándome un armamento de fuego y balas", afirmó.

Asegura que extorsionadores conocían sus movimientos

El comerciante de nacionalidad peruana relató que se encontraba descansando cuando ocurrieron los disparos. "Yo estaba acostado cuando sentí que tiraron una ráfaga. Pensé que eran fuegos artificiales. Bajé de mi pieza y vi que la puerta tenía un agujero, la puerta estaba toda llena de balas y dejaron una carta que tenía dos municiones", señaló.

Asimismo, manifestó preocupación debido a que quienes lo amenazaban conocen todos sus movimientos. "Estoy muy nervioso, tengo miedo. Saben los nombres de mi familia, saben a qué hora salgo de mi casa. Creo que me han estado siguiendo durante días para que sepan todo lo que yo hago", sostuvo.

En tanto, la pareja del comerciante aseguró que las amenazas también estaban dirigidas contra ella y otros integrantes de la familia. "Nos piden pagar por seguridad y para sacar del lado a competidores, para que él sea el único que vende ropa original.", señaló.

PDI investiga posible extorsión

La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones, que deberá determinar quiénes están detrás del ataque y establecer si efectivamente se trata de un caso de extorsión.

La víctima del ataque comentó que la propia PDI le confirmó que "Los Fantasmas" corresponderían a una banda peruana, aunque hasta ahora se desconoce la identidad y nacionalidad de los agresores.

Todo sobre Policial