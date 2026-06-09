Percy Marín habla tras filtración de videos íntimos de Camila Flores: "No he promovido ni coordinado la divulgación"

09 jun. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la fuerte polémica pública generada por la difusión de registros privados de la senadora Camila Flores, su exmarido, Percy Marín, decidió romper el silencio. A través de una declaración pública, abordó no solo la filtración de los archivos, sino también el quiebre matrimonial, las acusaciones de violencia en su contra y las sospechas que han recaído sobre él en los últimos días.

¿Qué dijo Percy Marín?

En una declaración por video emitida en el programa "Plan Perfecto" de Chilevisión, Marín comenzó explicando las razones que lo mantuvieron alejado de los micrófonos durante todo este proceso de separación, asegurando que su prioridad siempre fue resguardar el bienestar de su entorno cercano.

"Durante meses opté por guardar silencio. Guardé silencio cuando fui expulsado de mi hogar y cuando perdí de un día para otro el cuidado personal de mi hija y no pude verla por meses. Guardé silencio cuando vi perdido un proyecto de 15 años, construido sobre el amor, compromiso y lealtad", reveló de entrada.

Asimismo, se refirió a los flancos judiciales que se abrieron tras el quiebre: "Guardé silencio, incluso, cuando se formularon acusaciones de violencia en mi contra. Esas denuncias hoy se encuentran concluidas en el poder judicial, sin que exista condena alguna en mi contra".

Respecto a esta postura, el excore fue enfático en señalar sus motivos: "Esto lo hice por una razón muy simple, siempre creí que los asuntos familiares debían resolverse donde corresponde, y eso es en el fuero interno de la familia, y cuando esto no es posible, ante los tribunales de justicia, y no en los medios de comunicación".

Descarte de acusaciones y el origen de los registros

Frente a las especulaciones que lo vinculan con las filtraciones y con otras acciones legales que afectan a la parlamentaria, Marín rechazó tajantemente cualquier tipo de responsabilidad.

"Se me ha imputado públicamente la comisión de graves delitos, atribuyéndome conductas que rechazo categóricamente. No participé en denuncias anónimas que dieron origen a las investigaciones por fraude al Fisco que afectan a mi excónyuge. Cuando esa denuncia fue presentada, nosotros manteníamos una relación matrimonial normal", aclaró de forma explícita.

En cuanto al núcleo de la contingencia, la difusión de material íntimo, Marín descartó cualquier autoría en el sabotaje digital, aunque confirmó la existencia y el origen de dicho material.

"No he ejercido actos de violencia en contra de ella y tampoco he promovido ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas. Eso es objeto de una investigación. Rechazo profundamente lo ocurrido y me preocupa cualquier vulneración de la privacidad e intimidad de las personas", sostuvo.

Agregó que "efectivamente, existen videos y registros de estos hechos, los que fueron captados de manera lícita, a través de una plataforma a la que ambos teníamos acceso, como también las cuidadoras de nuestra hija. Estos videos se encuentran en custodia del equipo jurídico y desde ayer en manos de la PDI".

La solicitud de Percy Marín

Finalmente, la exautoridad regional cerró su intervención apelando a que las instituciones policiales y judiciales esclarezcan el caso a la brevedad, manifestando el desgaste emocional que ha significado este bullado quiebre.

"Solicito a la justicia que se investigue rigurosamente el verdadero origen de estos hechos... quienes me conocen saben que he actuado con absoluta reserva frente a una situación que me ha causado un profundo dolor personal y familiar", concluyó.

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