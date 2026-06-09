"Métele casquillo": Los reveladores chats de ejecutiva de BancoEstado investigada en "Operación Tokio"

09 jun. 2026 - 17:53 hrs.

¿Qué pasó?

La "Operación Tokio" dejó al descubierto una de las tramas de infiltración criminal más impactantes del último tiempo en Chile. Lo que comenzó con la detención de Rossana Magdalena Blanco Blanco (45 años), una respetada ejecutiva de cuentas de BancoEstado, escaló a un escándalo mayor tras la revelación de sus conversaciones de WhatsApp.

Los textos demuestran que la mujer no era una colaboradora pasiva, sino una pieza fundamental en el engranaje de extorsión de la megabanda internacional Tren de Aragua.

Blanco, de nacionalidad venezolana, quedó en prisión preventiva junto a otras 16 personas en una causa que investiga el blanqueo de más de $75 mil millones de pesos.

Sin embargo, los informes policiales de la investigación evidencian que su rol iba mucho más allá de las finanzas y el lavado de activos: participaba activamente en la coordinación y logística de extorsiones a locales comerciales y espectáculos nocturnos en la Región Metropolitana.

El rol de los chats en la estructura criminal

De acuerdo con un informe de inteligencia policial, Rossana Blanco operaba en estricta coordinación con su pareja, Joel David Díaz. Ambos se encargaban de fiscalizar qué productoras y centros de eventos pagaban una "vacuna" o impuesto criminal a la organización.

Si un local se negaba o se retrasaba, la información era enviada de inmediato a un sujeto identificado como "Jefrey" o "Yefri", el líder de esa célula del Tren de Aragua, para que los brazos operativos ejecutaran represalias, que solían incluir ataques a balazos contra las fachadas de los negocios.

Las conversaciones intervenidas exponen con frialdad cómo se fraguaban estas presiones. En un chat fechado el 25 de marzo de 2026, Blanco le escribió explícitamente a su pareja tras un desacuerdo comercial con un local nocturno.

“Métele casquillo a Yefri para que les cobre más”. La frase, que en la jerga delictual caribeña significa incitar, presionar o infundir ideas para que otra persona actúe con mayor agresividad, buscaba que el cabecilla de la banda elevara las exigencias de dinero contra las víctimas, consignó Radio Bio-Bio.

"Hay que hacerlo bien, mami"

La respuesta de su pareja, Joel Díaz, refleja el nivel de cálculo y estructura con el que operaba la facción: “Hay que hacerlo bien, mami, para que se lea bien y se entienda bien”.

Blanco replicó de inmediato, asegurando el orden de la información que le harían llegar al líder: “Claro. Y te voy a enviar bien todo. Para que combines”.

Según la Fiscalía y las policías, este intercambio de mensajes sitúa a la ejecutiva bancaria en un punto focal e imprescindible dentro de la cadena de mando. Blanco utilizaba su posición de aparente normalidad y sus vínculos con el mundo de los eventos para perfilar a las víctimas, tasar los cobros y gatillar las acciones violentas del Tren de Aragua cuando los pagos no cuadraban.

También hubo discusiones

A pesar de la complicidad delictiva, las interceptaciones telefónicas y de mensajería también dejaron en evidencia fisuras y discusiones conyugales cruzadas por el miedo y el reproche.

En otro extracto de los chats, se lee una fuerte recriminación de Blanco a Díaz: “Sigue con tus malas juntas. Y jurando que estás haciendo bien, al relacionarte con esa gente que no te aporta nada”. Una contradicción aparente en una mujer que hoy enfrenta a la justicia detrás de las rejas.

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