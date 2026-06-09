PDI encuentra videos íntimos de la senadora Camila Flores en domicilio de su exmarido

09 jun. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

La polémica que involucra a la senadora de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, y a su exesposo, Percy Marín, sumó un capítulo judicial clave. En las últimas horas, la Policía de Investigaciones (PDI) incautó material de alta complejidad en el domicilio de Marín, en el marco de las indagatorias por la filtración de registros audiovisuales de carácter privado en los que aparece la parlamentaria.

De acuerdo con los antecedentes iniciales recabados y publicados por Emol, la diligencia fue liderada por la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público. La Fiscalía dictó una orden de entrada y registro (allanamiento) a la propiedad de la expareja de la legisladora con un foco claro: rastrear el origen de la difusión del material y configurar un presunto delito informático.

El hallazgo en los dispositivos electrónicos

Al momento de ejecutarse el operativo policial, Percy Marín se encontraba al interior del inmueble. Según confirmaron fuentes ligadas al caso, el imputado no opuso resistencia y colaboró con el procedimiento haciendo entrega voluntaria de sus equipos tecnológicos, entre los que se cuentan teléfonos celulares, computadores y dispositivos de almacenamiento de datos.

Las sospechas de los persecutores se confirmaron rápidamente durante el peritaje inicial de los artefactos. Los efectivos de Cibercrimen hallaron de manera directa la evidencia asociada a las imágenes íntimas filtradas, correspondientes a videos donde se observa a la senadora Flores.

Las aristas judiciales del caso

El Ministerio Público mantiene el caso como fraude informático y delitos informáticos conexos, buscando determinar si existió una vulneración de las cuentas de la senadora o un acceso no autorizado a sus respaldos en la nube.

Con la evidencia encontrada en manos de su exmarido, las policías centrarán los esfuerzos en verificar si él fue el autor material de la difusión masiva o si existió la participación de terceras personas en la cadena de distribución.

La Fiscalía de la región de Valparaíso y las defensas de los involucrados han mantenido estricta reserva respecto a las próximas medidas cautelares o eventuales solicitudes de formalización de cargos que se puedan presentar ante los tribunales de justicia en los próximos días.

El caso continúa generando un fuerte impacto en el ecosistema político nacional debido a las implicancias legales y de violencia digital de género que subyacen al conflicto.

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