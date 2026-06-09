"Redes de corrupción": Así operaba la banda dedicada a la venta ilegal de productos del mar con el apoyo de dos carabineros

09 jun. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación de más de dos años terminó con la caída de una red criminal dedicada a la venta ilegal de productos del mar, dejando 54 personas detenidas y una presunta evasión tributaria que superaría los $6 mil millones.

El operativo, que incluyó 58 allanamientos, fue liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la región de Los Ríos, pero se extendió a otras cuatro regiones del país, donde se incautaron vehículos, inmuebles, dinero y otros bienes.

Entre los 54 detenidos hay dos funcionarios activos de Carabineros, un exuniformado y un exfuncionario de Sernapesca que fue director regional subrogante del servicio en Los Ríos, lo que elevó la gravedad del caso.

Una estructura organizada

La banda funcionaba con tres niveles: acopio, transporte y comercialización de los productos, los que eran distribuidos principalmente en Los Ríos y Los Lagos, pero también llegaban a La Araucanía, Biobío y la Región Metropolitana.

El jefe de la PDI de Los Ríos, José Miguel Cea, explicó que "trasladan los productos de madrugada, tomaban todas las precauciones para poder llevar los productos obtenidos de manera ilícita hasta el último eslabón de la cadena, que justamente corresponde al usuario, trayendo consigo, lógicamente, problemas de índole o riesgo de índole sanitario".

En la misma línea, la fiscal regional, Tatiana Esquivel, detalló que "se pudieron identificar proveedores, transportistas, comercializadores, personas encargadas de administrar las ganancias y también personas que facilitaban la evasión de los controles”.

Evasión tributaria supera los $6 mil millones

Desde el Servicio de Impuestos Internos, el director regional Hugo Brito confirmó la magnitud del perjuicio fiscal. "Tratamos de aportar en todo lo que fue la trazabilidad comercial y contable de este ilícito, en ese sentido nos encontramos trabajando desde hace más de un año y medio en este caso", señaló.

"Son actividades ilegales que no tributaban, nosotros presentamos una denuncia de alrededor de más de 6 mil millones de pesos, son impuestos que se evaden y que el Estado deja de percibir”, agregó.

Formalización de los detenidos

Los 54 imputados serán formalizados durante este martes en el Juzgado de Garantía de Valdivia, en medio de un amplio despliegue policial.

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