Cobros, extorsiones y tráfico de autos: El oscuro perfil de la ejecutiva de banco imputada en la Operación Tokio

09 jun. 2026 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

Rossana Blanco Blanco no es simplemente una trabajadora del sistema financiero que aparece de forma periférica en la Operación Tokio. La mujer —identificada como funcionaria con vínculo laboral con un banco por más de tres años— tendría un rol protagónico dentro del brazo extorsivo del Tren de Aragua conocido como "Los Shelby".

A diferencia del ejecutivo de Banco Santander de 33 años detenido previamente en el mismo caso, la situación de Rossana Blanco Blanco va mucho más allá de una eventual complicidad en operaciones financieras. La investigación la sitúa como una pieza clave en la cadena de extorsiones que operó en el barrio Bellavista, con comunicación directa con los líderes de la organización criminal.

Su vínculo con "L-Ermitage", el productor de fiestas

El nexo de Rossana Blanco Blanco con la organización se explica, en parte, por su relación sentimental con Joel David Díaz, conocido como "L-Ermitage". Este antisocial, productor de eventos, era quien orquestaba las fiestas que se realizaban en locales nocturnos del barrio Bellavista tomados mediante extorsión.

Según la investigación, entre seis y siete locales habrían sido controlados simultáneamente bajo esta modalidad. El método consistía en que "L-Ermitage", junto a Bárbara Hernández —conocida como "la Barbie", ligada al quíntuple homicidio— ingresaban primero a las fiestas para ganar la confianza de las víctimas. Una vez establecido ese contacto, comenzaban las extorsiones y el cobro de la denominada "vacuna": un pago que, según los antecedentes, llegaba a cerca de $500.000 semanales por local.

El rol de Rosana Blanco: cobros y presión para subir las cuotas

Dentro de esta estructura, Rossana Blanco Blanco no era una figura pasiva. Según lo revelado por el periodista de Mucho Gusto, Danilo Villegas, era ella quien realizaba directamente los cobros a los locatarios. Además, junto a "L-Ermitage", trabajaba para que Jeffrey —identificado como el líder de este brazo de la organización, actualmente fuera del país— exigiera montos aún más altos a las víctimas. Es decir, buscaban escalar el nivel de extorsión.

A esto se suma que, de acuerdo a los antecedentes de la investigación, también habría estado involucrada en el contacto de mujeres para el comercio sexual, actividad que formaba parte del conjunto de delitos que articulaba la agrupación.

Línea directa con la cúpula criminal.

Uno de los elementos que distingue la figura de Rossana Blanco Blanco en este caso es su comunicación directa con los líderes de la organización. Mientras su vínculo con BancoEstado correspondía a una contratación de apoyo, su relación con la estructura criminal era de carácter operativo. Tanto ella como "L-Ermitage" —quien exhibe en sus redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, registros de las fiestas en los locales tomados— mantenían contacto directo con quienes encabezaban el brazo extorsivo.

Investigación por tráfico de vehículos

Como si fuera poco, en las últimas horas surgió un antecedente adicional: el nombre de Rossana Blanco Blanco aparece también en una investigación por tráfico de vehículos, a partir de una denuncia presentada por la Aduana relacionada con la salida de vehículos de contrabando a través del paso Los Libertadores.

Se trata, en palabras del periodista Danilo Villegas, de una mujer "peligrosa, con poder" y un actor "fundamental y principal" en toda la trama policial que ha ido develando la Operación Tokio.

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