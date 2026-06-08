Operación Tokio: Piden Comisión Investigadora por millonario esquema de lavado de dinero

08 jun. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Jaime Mulet (FRVS), ingresó a la Cámara una solicitud para crear una Comisión Especial Investigadora para la Operación Tokio.

Según los antecedentes de dicho caso, policías y Fiscalía detectaron el lavado de cerca de US$80 millones destinados al financiamiento del crimen organizado transnacional, en una trama que además involucraría a al menos dos ejecutivos bancarios.

Por esto, el parlamentario buscará que expongan los órganos fiscalizadores del Estado junto con la banca: “Esto es muy grave. Son más de US$80 millones lavados en ese banco y en otras instituciones financieras”, afirmó Mulet.

¿Cómo funcionaría la Comisión?

El parlamentario planteó en su solicitud para una Comisión Investigadora que "debe responder la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los órganos del Ministerio de Hacienda, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y, obviamente, la asociación de bancos".

Y agregó: "Vamos a invitar a la banca, a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF)”, aseguró.

Lo anterior, según explicó el legislador, con el objetivo de “saber la verdad para que esto no se repita, y proponer los cambios legales que sean necesarios y las sanciones para evitar este tipo de situaciones tan graves en el país”.

Respecto al organismo investigador, Mulet indicó: “Este mecanismo obliga a fiscalizar si los sistemas de monitoreo, reporte, auditoría interna, debida diligencia y control de funcionarios de las instituciones financieras fueron suficientes, y si tales mecanismos fueron oportuna y adecuadamente supervisados por los órganos estatales competentes”, agregó.

Operación Tokio

Al respecto del caso, Mulet indicó que “la eventual participación de funcionarios o ejecutivos bancarios en entidades privadas y estatales evidencia una hipótesis particularmente grave para la seguridad económica del país".

Esto, en la medida en que las organizaciones criminales transnacionales buscan valerse de perfiles técnicos con conocimiento interno del sistema financiero para facilitar movimientos de dinero, justificar operaciones, eludir alertas, entre otras acciones iliticias, hechos que buscarían prevenirse mediante nuevas figuras fiscalizadoras.

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