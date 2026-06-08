Fiscalía revela que una segunda ejecutiva bancaria figura como imputada en "Operación Tokio"

08 jun. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía ECOH confirmó este domingo que entre las personas imputadas en el marco de la llamada "Operación Tokio" hay una segunda ejecutiva bancaria, funcionaria de Banco Estado.

Cabe recordar que otro de los detenidos en este caso es un ciudadano venezolano que se desempeñaba como ejecutivo en una sucursal de Banco Santander ubicada en el centro de Santiago.

La investigación es considerada como el mayor golpe financiero al Tren de Aragua en Chile. De acuerdo a los antecedentes, la organización habría lavado más de $75 mil millones entre 2022 y 2025.

Además, habría sacado del país más de 84 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, extorsiones y explotación sexual.

Segunda ejecutiva bancaria involucrada

"Hay una imputada que es ejecutiva en Banco Estado", reveló el fiscal Héctor Barros. "Esos antecedentes los entregó la propia imputada en la audiencia", agregó la autoridad.

Los nuevos antecedentes se dieron a conocer la noche de este domingo, posterior a la formalización de los 17 imputados en el caso, 14 de los cuales quedaron en prisión preventiva.

Otros dos detenidos quedaron con arresto domiciliario total y una mujer de edad avanzada en con arresto domiciliario nocturno. Todos enfrentan cargos por delitos de lavado de activos, contrabando, extorsión y asociación ilícita.

El fiscal Barros señaló que la investigación busca "determinar cómo lo hace el Tren de Aragua para sacar los dineros de nuestro país".

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