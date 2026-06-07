Saltaron un cerco eléctrico: Vecinos denuncian ola de robos e intento de turbazo en edificio en San Miguel

07 jun. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos de un condominio en la comuna de San Miguel han denunciado múltiples intentos de robo en los últimos dos meses, incluyendo un intento de turbazo en la madrugada del pasado viernes.

Ese día, tres sujetos intentaron ingresar a la fuerza saltando cercos y rejas, incluso un cerco eléctrico, y luego intentaron hacerse pasar por residentes para acceder.

Los vecinos del condominio Pedro Alarcón en San Miguel han intensificado las medidas de seguridad instalando luminarias y rejas, además de restringir el ingreso de repartidores en horarios nocturnos.

"El viernes tuvimos este evento y no llegó nadie", comentó uno de los vecinos a Meganoticias. A pesar de una inversión municipal en seguridad, los residentes exigen mayor patrullaje y presencia de funcionarios municipales durante la noche, ya que los hechos delictivos ocurren principalmente entre las 00:00 y las 06:00 de la mañana.

También reportan consumo de alcohol y drogas en la vía pública, con personas que portan armas y objetos cortopunzantes, lo que genera preocupación y demanda acciones preventivas más efectivas en la zona.