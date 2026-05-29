Alcaldesa Bown presentará propuesta para enfrentar ocupación reiterada del espacio público

29 may. 2026 - 18:39 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, propondrá una ley que tipifique como delito la ocupación irregular y reiterada del espacio público relacionada con la instalación de “rucos”.

La iniciativa surge tras el aumento sostenido de este fenómeno, no solo en su comuna, sino también a nivel nacional. Según explicó, busca que el Estado cuente con mayores herramientas para enfrentar un problema que, a su juicio, afecta la seguridad y la salubridad.

La propuesta nace de la preocupación por la acumulación de basura y el consumo de alcohol y drogas en la vía pública. Según planteó, estas situaciones muchas veces se vinculan a otros delitos como microtráfico, asaltos y porte de armas hechizas.

De acuerdo con un comunicado al que tuvo acceso BioBioChile, la iniciativa contempla un sistema de intervención gradual de carácter social, administrativo y penal, considerando las sanciones como una última instancia.

¿En que consiste la iniciativa?

La propuesta considera tres fases:

Primera etapa: retiro municipal de la instalación irregular, ofrecimiento formal para sumarse a programas sociales y registro del caso en un “Registro de Incivilidades”.

Segunda etapa: conducción administrativa por parte de Carabineros, con un plazo máximo de doce horas y participación de organismos sociales y de salud.

Tercera etapa: creación del delito de “instalación reiterada”, con la incorporación de un nuevo artículo 458 ter al Código Penal, siempre que exista una oferta social previamente documentada.

La alcaldesa enfatizó que la iniciativa “no busca criminalizar la pobreza”, sino equilibrar los derechos de las personas en situación de calle con el derecho de familias y vecinos a vivir en espacios públicos limpios, seguros y transitables.