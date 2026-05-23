Línea 9 del Metro de Santiago: ¿Cuándo estará operativo el Tramo 1?

23 may. 2026 - 21:00 hrs.

La Línea 9 del Metro de Santiago conectará a los sectores aislados de La Legua, La Pintana y Bajos de Mena a la red de transporte subterráneo de la capital.

Además, será la primera que contará con una combinación cuádruple en la estación Cal y Canto, donde se podrá llegar también a las líneas 2, 3 y la próxima Línea 7.

En total, la futura línea tendrá seis combinaciones, generará una ruta directa hacia el centro de la capital y servirá para descongestionar a la Línea 4.

Su extensión será de 27 kilómetros, contará con 19 estaciones y su tiempo estimado de viaje será de 35 minutos entre el centro de Santiago (Puente Cal y Canto) y la estación Plaza de Puente Alto, lo que implica una reducción del 28% respecto del tiempo de viaje actual, que es cercano a 50 minutos.

La población beneficiada será de 2 millones de habitantes y las comunas que atravesará el trayecto son: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana, Puente Alto.

¿Cuándo entrará en funcionamiento la Línea 9 del Metro?

De acuerdo con la web oficial del Metro, el Tramo 1, que es el más largo y que comprende 10 paradas a través de 14,3 kilómetros, entrará en funcionamiento para el 2030. Llegará desde la estación Bio Bío hasta la futura estación ubicada en la Plaza La Pintana.

Luego, el Tramo 2 arrancará su servicio en 2032, contará con 4 paradas y 4 kilómetros, desde el norte de la estación Bio Bío hasta la estación Puente Cal y Canto.

Finalmente, el Tramo 3 comprenderá 9 kilómetros, tendrá 5 paradas y comenzará en 2033. Su extensión abarcará desde el sur de la futura estación ubicada en la Plaza de La Pintana hasta la estación Plaza de Puente Alto.

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