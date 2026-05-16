Metro reporta cierre de tres estaciones en Línea 5: Revisa cuáles son

16 may. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó del cierre de tres estaciones de la Línea 5, hecho que afecta al servicio desde las 11:12 horas de este sábado.

La empresa detalló que "por filtración proveniente del exterior, servicio en #L5 solo se encuentra disponible desde Plaza de Maipú a San Pablo y de Quinta Normal a Vicente Valdés".

Las estaciones afectadas son:

Lo Prado

Blanqueado

Gruta de Lourdes

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.