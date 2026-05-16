Bachelet tras encuentro con presidenta de México: "Agradezco su respaldo a mi candidatura a la Secretaría General de ONU"
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La expresidente, Michelle Bachelet, sostuvo, en las últimas horas, un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Bachellet se mostró en redes sociales junto a la mandataria azteca, agregando un texto de agradiciemiento.
¿Qué dijo Bachelet?
“Sostuve un gran encuentro con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum a quien agradezco profundamente su respaldo a mi candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas”.Ir a la siguiente nota
Añadió en el mismo posteo que “México es un país clave para América Latina y para el mundo, y compartimos la convicción de que hoy más que nunca se requiere fortalecer el multilateralismo, la paz con desarrollo y la justicia social”.
Horas más tarde, Bachelet utilizó la misma vía para exponer: “Muy valioso encuentro con el canciller de México, Roberto Velasco, para conversar sobre los desafíos del multilateralismo y el papel de Naciones Unidas en el escenario actual”.
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