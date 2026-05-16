Bono Control Niño Sano: Este es el trámite que debes hacer para recibirlo

16 may. 2026 - 12:00 hrs.

Con el Bono Control Niño Sano, los padres que tengan hijos menores de 6 años podrán acceder a un beneficio monetario, siempre y cuando hayan asistido a todos los controles de salud de estos menores y tengan los registros al día.

Para este 2026 se mantendrá el monto que se entregó el año pasado, por lo que, por cada menor del grupo familiar que cumplió con los requisitos solicitados, el Estado otorgará un pago mensual de $10.000.

¿Qué trámite se debe hacer para recibir el Bono Control Niño Sano?

Según lo estipulado por el portal ChileAtiende, este es un beneficio no postulable, es decir, quienes cumplan con los requisitos lo recibirán automáticamente.

Sin embargo, los hogares que cumplan con los requisitos deben acreditar que tienen el control del niño sano al día; para ello, el trámite que deben hacer es acercarse a su municipalidad para dar cuenta de su asistencia y registro completo del control niño sano.

¿Cuáles son los requisitos?

El Bono Control Niño Sano está dirigido a las familias que participan del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y que cumplan con los siguientes requisitos:

Hayan firmado la carta compromiso y el Plan de Intervención.

Estén recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Tengan integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo, y que acrediten tener al día el control de salud del niño sano o niña sana.

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