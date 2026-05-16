Detienen a mujer de 22 años que planificaba secuestros en San Miguel: Víctima le debía dinero

16 may. 2026 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros del OS9 detuvo a una mujer de 22 años y a un hombre de 45, acusados de participar en el secuestro de un ciudadano colombiano en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, hecho ocurrido la noche del 12 de mayo y que habría estado motivado por una deuda de dinero.

Según la investigación policial, la mujer sería la principal responsable de la planificación del delito, encargándose del reclutamiento de los involucrados y de la coordinación operativa del secuestro.

Testigo alertó del secuestro

El hecho quedó al descubierto luego de que un testigo alertara a Carabineros tras observar cómo la víctima era agredida e introducida a la fuerza en un vehículo estacionado en la vía pública, desde donde fue trasladada por los atacantes.

Gracias a diligencias del OS9, se logró establecer la dinámica del delito, identificar el vehículo utilizado y ubicar a la víctima, un hombre colombiano de 26 años, quien resultó con lesiones leves tras el secuestro.

Carabineros informó que la víctima habría sido retenida contra su voluntad y liberada horas más tarde, mientras se indaga si existía o no una relación previa con los imputados. Posteriormente, el Ministerio Público gestionó órdenes de detención, las que fueron autorizadas por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago.

Incautaron droga

El teniente Felipe Cortés Aburto, del departamento OS9 de Carabineros, detalló el rol que habría cumplido la imputada en la organización: "Una mujer de 22 años de edad tenía un rol clave dentro de la organización, dado que planificó, coordinó la logística y la ejecución del delito”, señaló el oficial.

Además de los dos detenidos, en el procedimiento se incautaron 21 envoltorios de clorhidrato de cocaína y teléfonos celulares, elementos que podrían aportar a nuevas aristas investigativas.

Los imputados, ambos chilenos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y quedaron a la espera de su control de detención.