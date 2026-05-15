Chileno es detenido en aeropuerto de Brasil tras acusaciones de insultos racistas y homofóbicos en vuelo comercial

15 may. 2026 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía Federal de Brasil detuvo este viernes a un ciudadano chileno acusado de emitir insultos racistas y homofóbicos contra miembros de la tripulación de un vuelo internacional de Latam entre São Paulo y Frankfurt, con escala en Santiago.

Según informó el Ministerio de Justicia brasileño en su sitio web, el hecho ocurrió el pasado 10 de mayo a bordo del vuelo LA8070, cuando el pasajero además habría intentado abrir una de las puertas del avión en pleno trayecto.

Acusan insultos racistas y homofóbicos

De acuerdo con las autoridades brasileñas, el pasajero fue contenido por integrantes de la tripulación luego de intentar abrir la puerta de la aeronave durante el vuelo.

Fue en ese contexto cuando, según la investigación, comenzó a proferir insultos racistas y homofóbicos contra los trabajadores del avión.

Tras la denuncia presentada por las víctimas ante la Policía Federal, se inició una investigación que derivó en una orden de detención preventiva emitida por la Justicia Federal de Brasil.

El ciudadano chileno fue finalmente ubicado y arrestado este viernes en el aeropuerto internacional de Guarulhos, durante una escala en Brasil tras regresar desde Frankfurt.

¿Qué dijo Latam?

"Las empresas del grupo LATAM repudian enérgicamente cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia u homofobia”, indicó la compañía a través de un comunicado.

De paso, la compañía aseguró que está colaborando plenamente con la Policía Federal brasileña en la investigación "sobre la conducta deplorable del pasajero".

Asimismo, la aerolínea advirtió sobre el aumento de "pasajeros disruptivos" en vuelos comerciales, "incluyendo agresiones físicas o verbales a tripulantes y pasajeros, intoxicación a bordo, falsas alarmas y conductas que comprometen la seguridad operacional".

Posibles sanciones

Latam también aclaró que, en marzo de 2026, Brasil publicó una resolución que establece multas a pasajeros que causen desórdenes en vuelos, las que alcanzan hasta 17.500 reales, es decir, más de $3 millones. También las personas son incorporadas a listas de exclusión.

En materia penal, los insultos racistas en ese país pueden castigarse con penas de 2 a 5 años de prisión, según el portal JusBrasil.

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