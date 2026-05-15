Padre y su hijo son baleados por desconocidos en la entrada de su casa en La Florida

15 may. 2026 - 19:03 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este viernes, un padre y su hijo fueron víctimas de un ataque realizado por desconocidos, a las afueras de su vivienda, en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

El hombre de 52 años y el joven de 28 resultaron heridos y permanecen fuera de riesgo vital.

¿Qué se sabe del ataque?

De acuerdo con la información preliminar, ambas víctimas se encontraban en la entrada de su casa cuando fueron atacados con armas de fuego, por sujetos que se transportaban en moto.

"Mientras ellos compartían a la fuera del domicilio, pasó una motocicleta con dos sujetos, siendo el de atrás el que dispara en lo menos diez oportunidades", expuso la fiscal Claudia barraza.

"Pasaron con la motocicleta sin detenerse, a baja velocidad, y luego se dan a la fuga", agregó.

Producto de los disparos, uno de ellos resultó lesionado en el brazo, mientras que el otro en una de sus piernas.

Investigación

Hasta el lugar se trasladó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, para indagar las circunstancias del ataque.

Las diligencias correspondientes fueron instruidas a la Policía de Investigaciones (PDI).