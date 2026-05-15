Confirman resultados de elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estarán en segunda vuelta

15 may. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

A 33 días de la votación, este viernes concluyó el escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú, confirmándose una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para el próximo 7 de junio.

Los resultados se dieron a conocer luego que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzara el 100% de las actas contabilizadas de los comicios.

Fujimori, de Fuerza Popular, fue la candidata más votada con un 17,18%, obteniendo 2.877.678 apoyos; seguida de Sánchez, de Juntos por el Perú, quien logró 2.015.114 sufragios, equivalente a un 12,03%.

Fujimori y Sánchez a segunda vuelta

De acuerdo al medio La República, Fujimori consolidó su principal respaldo en la costa norte del país y parte de la Amazonía, alcanzando una alta votación en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Loreto.

En Lima Metropolitana, la candidata de Fuerza Popular quedó detrás del candidato Rafael López Aliaga, aunque logró mantenerse entre las primeras preferencias electorales.

Según el citado medio, Sánchez consiguió sus mejores resultados en regiones del sur andino y zonas rurales del país, obteniendo una importante votación en Cusco, Puno, Ayacucho, Moquegua y Cajamarca.

Su discurso sobre descentralización y representación regional tuvo buena recepción al interior de Perú, permitiéndole superar a López Aliaga en el tramo final del conteo oficial de la ONPE.

Noticia en desarrollo...