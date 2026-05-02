"No existe ningún problema territorial con Chile": Candidato peruano desmiente a aliado que amenazó con recuperar Arica y Tarapacá

02 may. 2026 - 18:59 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la incertidumbre por los resultados de las elecciones generales en Perú, el candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP), debió salir a desmentir las polémicas declaraciones de su aliado nacionalista Antauro Humala, quien aspiró a recuperar Arica y Tarapacá "por la vía diplomática o por la vía armada".

La contundente respuesta de Roberto Sánchez

Ante la polémica desatada, el propio candidato presidencial salió a deslindar responsabilidades a través de sus redes sociales. "Las supuestas declaraciones hechas por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile, de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto", escribió Sánchez.

El candidato fue enfático en descartar cualquier disputa territorial con Chile, sosteniendo que "después del fallo de la Corte sobre la delimitación marítima no existe ningún problema territorial con Chile. Después del fallo, hemos entrado a una relación de nueva calidad sin reivindicaciones territoriales de ninguna naturaleza, signada por una sólida voluntad de paz y cooperación. Ese es el mandato irrenunciable del actual momento histórico".

Asimismo, Sánchez trazó el rumbo que tendría su política exterior, asegurando que "en el gobierno del Pueblo tendremos las mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del Presidente Kast y con todos los países de la región", agregando que "las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad de la política exterior".

Cabe recordar que antes de las elecciones, el propio Sánchez había propuesto a Humala como el encargado de enfrentar la grave crisis de seguridad en Perú, figura de la que ahora toma distancia, señalando que varias de sus declaraciones "son sus ideas, no el programa del JPP".

La polémica de Humala

Fue en una entrevista con el diario Perú21 donde Humala, líder del movimiento etnocacerista y figura de apoyo a la candidatura de Sánchez, encendió las alarmas en Chile al señalar que "yo revisaría al pie de la letra el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929. Como nacionalista que soy, yo aspiro a recuperar Tarapacá y Arica. Mantendría el litigio pendiente del triángulo terrestre".

El exmilitar fue más allá y advirtió que "en algún momento, como etnocacerista y fundamentalista del patriotismo, el Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada".

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