"Funcionario ejemplar": Joven arquitecto de la Municipalidad de Temuco es uno de los fallecidos en volcamiento de bote en Toltén

02 may. 2026 - 08:23 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del viernes, la comunidad de la región de La Araucanía se estremeció con la triste noticia del volcamiento de un bote zodiac en el sector de La Barra de la comuna de Toltén. El hecho dejó lamentablemente a dos personas fallecidas y una tercera con hipotermia severa.

Una de las víctimas fatales fue Francisco Vives Brun, un joven arquitecto que trabajaba en la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de la Municipalidad de Temuco.

De hecho, fueron las mismas redes sociales del municipio quienes confirmaron la noticia al destacar su labor como un "funcionario ejemplar" y entregar las condolencias a su familia.

"Funcionario ejemplar"

"El alcalde de Temuco y el honorable Concejo Municipal, con profundo pesar, informan el fallecimiento de Francisco Vives Brun, arquitecto de la Secpla", señala el comunicado compartido en Instagram.

A esto se agregó que el arquitecto fue un "funcionario ejemplar y fundamental en la aprobación de los recursos para la reconstrucción del Mercado Municipal", el cual resultó completamente destruido en un incendio el año 2016.

"Junto con expresar nuestras condolencias, acompañamos a su familia, amigos y equipo en este difícil momento", se indicó finalmente al informar que pronto se entregarán detalles de sus funerales.

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¿Qué se sabe del accidente?

El capitán Esteban Arcos, comisario de servicio 5° Comisaría de Pitrufquén, explicó que personal de Carabineros se trasladó a las 15:00 horas hasta la localidad de La Barra, ya que "momentos antes una embarcación tipo zodiac con tres ocupantes se habría volcado en la desembocadura del río Toltén, siendo arrastrados hasta el interior del mar".

"Posteriormente, mediante un trabajo conjunto por parte del personal GOPE, Aeropolicial, Armada y Bomberos, lograron extraer a las personas desde las aguas", señaló respecto al gran operativo de rescate que se montó tras el accidente.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, "debemos lamentar el fallecimiento de dos personas adultas y un tercero que fue trasladado hasta el Hospital de Pitrufquén con lesiones de carácter reservado".

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