No descartan exceso de velocidad o cansancio del conductor como causa de fatal volcamiento de bus chileno en Bolivia

29 abr. 2026 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este miércoles en la carretera internacional Oruro–Pisiga dejó un saldo de nueve personas fallecidas y 22 heridas, según el reporte de la Policía y la Dirección Departamental de Tránsito de Oruro, Bolivia.

El hecho ocurrió cerca de la zona de Villa Challacollo, en el occidente boliviano. Especificamente en la ruta Oruro–Pisiga.

El vehículo involucrado corresponde a un bus de transporte de pasajeros de la empresa Puma Tours, con placa de origen chileno, que se desplazaba por la ruta cuando salió de la vía y terminó volcado de costado.

Entre los fallecidos se encuentran adultos y menores de edad, de acuerdo con el reporte policial preliminar. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del departamento de Oruro para su identificación correspondiente. Mientras que los 22 heridos fueron evacuados a distintos centros de salud, donde recibieron atención médica.

Posibles causas del accidente

De acuerdo con los primeros informes oficiales, el conductor del bus es un joven de 24 años, quien también resultó herido en el siniestro y fue trasladado a un centro médico para su atención.

Las autoridades informaron que, en el lugar del hecho, el bus habría perdido el control y posteriormente se produjo el volcamiento fuera de la carretera.

Asimismo, se informó que el conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo y las autoridades no descartan otras posibles causas del hecho.

"El conductor se encuentra con diagnóstico de TEC moderado. Por causas que se investigan, el conductor pierde el control del ómnibus, presumiéndose principalmente como exceso de velocidad, así como tal vez posible cansancio...", declararon desde Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.

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