Gobierno asegura que "ningún recién nacido se va a quedar sin un ajuar"

29 abr. 2026 - 12:14 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, descartó que el Gobierno vaya a quitar programas sociales y centró su vocería en que no se afectará el Programa de Apoyo al Recién Nacido, específicamente el ajuar para los bebés.

“Lamentablemente aquí hay personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía con cosas e información que no corresponde. El mensaje del Presidente Kast ha sido claro: no se van a cortar beneficios sociales", acusó Sedini.

Y explicó que lo filtrado en los oficios “es una información que tiene que ver con el resguardo de la buena ejecución de los presupuestos y de los planes. No se van a cortar beneficios, sino que lo que buscamos es hacer el Estado más eficiente y que los programas funcionen como corresponde".

Y precisó que "en el caso del ajuar, la producción mensual, por ejemplo, son de 10 mil ajuares; la demanda en el 2025 de ellos fueron aproximadamente 7.800". Estamos produciendo más".

"Lo que va a ocurrir, es que vamos a seguir entregando a todos los niños que lo necesiten. "Lo que pasa es que hoy día ha bajado la natalidad y no hay tanta demanda de esos ajuares", explicó.

Ajuar para recién nacidos no será eliminado

Por tanto, aseveró que "no hay ningún recién nacido que se va a quedar sin un ajuar, ninguno. Estamos ajustando los programas a la realidad, a la subejecución, a la duplicidad de funciones, estamos haciendo más eficientes lo recursos. Nosotros protegemos a las personas, no a los sistemas".

"No se cortan los beneficios sociales, acá es un trabajo de responsabilidad con cada uno de los chilenos que contribuye a los recursos del Estado y a cada una de esas personas que se da un beneficio (...) El beneficio social no se toca, se mejora el sistema", cerró.

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