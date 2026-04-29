Furor en Argentina por carne de burro: Se agotan 500 kilos en menos de 48 horas en la Patagonia

29 abr. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

En un fenómeno que dejó boquiabiertos a los habitantes de la Patagonia argentina y encendió el debate en todo el país, una carnicería local logró lo impensable: Agotar su stock completo de carne de burro en tan solo dos días.

Lo que comenzó como una propuesta alternativa y experimental terminó convirtiéndose en un éxito de ventas sin precedentes, reflejando tanto la curiosidad de los consumidores como la urgencia económica que atraviesa dicha nación.

El fenómeno de las 48 horas

La iniciativa, lanzada bajo el nombre comercial de "Burros Patagones", puso a disposición del público un cargamento inicial de 500 kilos.

A pesar de ser un producto poco convencional en la dieta típica de los argentinos —quienes históricamente han sido fieles devotos de la carne vacuna—, la demanda fue tan abrumadora que en menos de 48 horas los mostradores quedaron completamente vacíos.

Este "sold out" en tiempo récord no fue casualidad. La carnicería, ubicada en la provincia de Chubut, se convirtió en el epicentro de una peregrinación de vecinos que buscaban asegurar una porción antes de que el suministro se terminara.

El factor económico: El motor del agotamiento

La principal razón detrás de este fenómeno de ventas es, sin duda, el bolsillo. En un contexto donde la inflación golpea duramente el precio de los alimentos, la carne de burro se presentó como una balsa de salvación financiera:

Precio de la carne vacuna: Oscila entre los 13.000 y 15.000 pesos argentinos por kilo .

. Precio de la carne de burro: Se comercializó a tan solo 7.500 pesos por kilo.

Con una diferencia de precio de casi el 50%, la carne de burro dejó de ser una rareza gastronómica para convertirse en una opción lógica para el asado familiar. Los consumidores, empujados por un incremento del 70% en el costo de la carne de res durante el último año, no dudaron en agotar las existencias.

Sabor y salud: ¿A qué sabe la carne de burro?

Quienes lograron comprar parte de esos 500 kilos antes de que se acabaran compartieron sus primeras impresiones.

Según los reportes, la carne de burro destaca por ser más dulce que la de vaca y por poseer un menor contenido graso, lo que la hace atractiva también desde un punto de vista nutricional.

Sin embargo, el vacío legal aún persiste. La venta se realizó bajo un permiso provisional en Chubut, supervisado por el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), ya que actualmente no existe una regulación nacional para el consumo masivo de este animal.

Un reflejo de los tiempos actuales

El hecho de que media tonelada de carne de burro desapareciera en solo 48 horas es un síntoma claro de cómo la crisis económica está transformando las tradiciones más arraigadas.

El asado, símbolo de la identidad argentina, está encontrando nuevas formas de sobrevivir, demostrando que, ante la necesidad, los prejuicios culinarios pasan a un segundo plano.

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