Mientras los buques petroleros esperan: superyate de 500 millones de dólares atravesó a plena vista el estrecho de Ormuz

29 abr. 2026 - 13:05 hrs.

Cuando la industria naviera mundial enfrenta problemas para transitar por el estrecho de Ormuz, el superyate privado Nord cruzó con sus sistemas de rastreo encendidos y en completa normalidad, dejando un registro digital público frente a los radares internacionales.

Mientras tanto, la situación en este corredor clave para el intercambio de suministros ha empeorado debido a las tensiones geopolíticas, provocando que decenas de petroleros y cargueros permanezcan paralizados o recalculando sus rutas ante los riesgos de seguridad.

¿Quién es el dueño del superyate que cruzó el estrecho de Ormuz?

Se trata de Alexei Mordashov, un magnate metalúrgico propietario de este barco valorado en 500 millones de dólares. Diversos reportes financieros internacionales lo catalogan como el hombre más rico de Rusia, controlando PAO Severstal, una de las compañías con mayor producción de acero en el mundo, de acuerdo a Luxury Launches. Sin embargo, está sujeto a sanciones occidentales desde 2022, lo que impide el libre movimiento de sus activos financieros por territorio europeo.

La embarcación mide 141 metros de largo y unos 20 metros de ancho, con una proa afilada y cubiertas inclinadas que le dan un aspecto inusual para un yate de lujo. Cuenta con dos helipuertos funcionales y sistemas avanzados para el tratamiento de emisiones. Navega bajo bandera rusa.

Foto: Luxury Launches

¿Cómo cruzó el estrecho bloqueado?

La nave zarpó desde el puerto de Dubái con rumbo hacia la costa de Omán. El capitán dirigió el trayecto por aguas internacionales durante la noche del 24 de abril, cuando los sistemas de rastreo satelital captaron el movimiento del barco hacia el centro del estrecho. La tripulación mantuvo encendido el sistema de identificación automática durante todo el recorrido, lo que permitió que plataformas civiles localizaran su posición en tiempo real, en contraste con los cargueros comerciales que permanecen anclados.

Foto: Luxury Launches

El barco navegó por un corredor próximo a la isla de Larak, en aguas iraníes, considerado viable para el tránsito de naves privadas en la zona. De esta forma, el Nord atravesó el estrecho sin interrupciones y continuó hacia la ciudad omaní de Mascate, adentrándose después en el mar Arábigo. Los datos de navegación indican que su destino final es Port Victoria, en las islas Seychelles.

El trayecto del Nord llama la atención no solo por quién lo protagoniza, sino por lo que revela: mientras el bloqueo paraliza el comercio internacional en el estrecho, algunos activos privados bajo bandera rusa han encontrado margen para circular con normalidad.

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