"Déjenme dar la vuelta": el grito desesperado del capitán del barco petrolero atacado en el estrecho de Ormuz
- Por Meganoticias
Un desgarrador audio captado en el estrecho de Ormuz expone el momento de máxima tensión vivido a bordo del petrolero Sanmar Herald, cuando su capitán, en medio de disparos, lanza una súplica desesperada: “Déjenme dar la vuelta”.
Más allá del miedo ante un ataque inminente, el audio también deja ver el caos generado por el repentino cambio en las órdenes militares iraníes sobre una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, reseña The Sun.
¿Qué pasaba en el estrecho de Ormuz mientras se grababa el audio?
El incidente ocurrió pocas horas después de que Irán asegurara que el paso estaba “completamente abierto” tras un alto el fuego temporal en la región.
Sin embargo, en un giro inesperado, Teherán volvió a restringir el tránsito y advirtió que cualquier embarcación que intentara cruzar el estrecho sería considerada una amenaza y podría ser atacada.
El clamor de un capitán petrolero
En ese contexto, el capitán del petrolero indio, que previamente había recibido autorización para navegar, se vio atrapado en una situación crítica cuando comenzaron los disparos cerca de su embarcación.
Los registros de seguimiento muestran cómo el Sanmar Herald intentó abandonar la zona, pero finalmente tuvo que retroceder para evitar mayores riesgos.
En ese sentido, reportes indican que los disparos causaron daños en el puente de mando, aunque no se registraron heridos entre la tripulación.
La tensión en el estrecho de Ormuz se enmarca en un conflicto mayor, pues Irán decidió cerrar nuevamente la vía tras el rechazo de Estados Unidos a levantar ciertas sanciones marítimas, lo que ha intensificado el pulso entre ambas naciones.
Mientras Washington mantiene su postura de presión hasta lograr un acuerdo definitivo, Teherán insiste en controlar el tránsito marítimo como medida de respuesta.
A pesar de los incidentes, organismos internacionales confirmaron que la tripulación del petrolero se encuentra a salvo; no obstante, el episodio refleja la fragilidad de la seguridad en una zona clave para el comercio energético global, donde una orden contradictoria puede desatar momentos de auténtico terror en alta mar.
- ¿Qué es el uranio enriquecido y para qué sirve? Esta es una de las razones por las que Trump se enfrenta a Irán
- Rapero D4vd es acusado de asesinato de una adolescente y arriesga pena de muerte en EEUU: Cuerpo fue hallado en su vehículo
- El poderoso portaviones de Estados Unidos USS Abraham Lincoln destinado al bloqueo naval contra Irán