Rapero D4vd es acusado de asesinato de una adolescente y arriesga pena de muerte en EEUU: Cuerpo fue hallado en su vehículo

20 abr. 2026 - 15:50 hrs.

El rapero estadounidense D4vd fue acusado este lunes del asesinato de una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue hallado en septiembre de 2025 en el maletero de un vehículo registrado a su nombre en Los Ángeles, Estados Unidos.

El cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, enfrenta múltiples cargos por la muerte de Celeste Rivas Hernández, según informó a la prensa el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.

"Podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua"

El cargo de asesinato incluye circunstancias agravantes, entre ellas “actos sexuales obscenos y lascivos con una persona menor de 14 años, así como la mutilación de un cadáver”, detalló Hochman.

Si es declarado culpable, Burke podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El cuerpo de Celeste Rivas Hernández fue encontrado dentro de un Tesla propiedad del cantante el 8 de septiembre, un día antes de que la joven cumpliera 15 años.

El cadáver fue hallado en bolsas dentro del maletero delantero del vehículo, en un depósito municipal de Hollywood, luego de que vecinos alertaran por un fuerte olor nauseabundo. El automóvil, inscrito a nombre de Burke en Texas, permaneció estacionado durante casi un mes en Hollywood Hills antes de ser retirado por una grúa.

Rivas Hernández, quien vivía en Lake Elsinore, al este de Los Ángeles, había sido reportada como desaparecida por su madre en 2024, cuando tenía 13 años. Su vínculo con el rapero estaba ampliamente documentado en redes sociales.

AFP

Su defensa asegura que es inocente

La imputación se produce tras la detención del artista el jueves pasado, luego de siete meses de investigación. Su defensa aseguró entonces que el cantante es inocente.

"Las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández ni causó su muerte", señalaron en un comunicado las abogadas Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter.

En una rueda de prensa, el fiscal no detalló las circunstancias de la muerte, pero afirmó que “existen pruebas materiales, así como pruebas forenses y digitales” que buscarán demostrar la responsabilidad del acusado. Según la investigación, la adolescente fue vista por última vez el 23 de abril de 2025 cuando se dirigía al domicilio del artista en Hollywood Hills.

"Es la última vez que tuvimos la certeza de que estaba viva", explicó el jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, quien reconoció la complejidad del caso debido al tiempo transcurrido.

"El considerable lapso de tiempo transcurrido entre su fallecimiento y el hallazgo (del cuerpo) provocó la degradación o desaparición de pruebas cruciales", destacó.

Debió cancelar su gira en el punto más alto de su carrera

Videos muestran que Burke tiene un tatuaje en uno de sus dedos que coincide con el que dice "Shhh", el mismo que, según el forense del condado de Los Ángeles, presentaba Rivas Hernández en su dedo índice.

El hallazgo del cuerpo en septiembre obligó a D4vd a cancelar su gira mundial, en momentos en que atravesaba el punto más alto de su carrera tras el éxito de su canción Romantic Homicide, popularizada en 2022 a través de TikTok.