Asesinan a James Handy, el actor de "Top Gun: Maverick" y "Jumanji": Fue apuñalado en el jardín de su casa

05 jun. 2026 - 06:21 hrs.

James Handy, reconocido actor estadounidense con más de cinco décadas de carrera en Hollywood, falleció el miércoles tras ser atacado con un arma blanca en las afueras de una vivienda ubicada en Tarzana, una zona residencial de Los Ángeles, California. Tenía 81 años.

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los efectivos llegaron hasta la cuadra 19200 de la calle Erwin luego de recibir una llamada al número de emergencias 911. En esa comunicación, quien llamó señaló: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre de pecado".

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la propiedad, con varias heridas de arma blanca en el pecho. Pese a ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona, el actor no logró sobrevivir y fue declarado muerto poco después.

El sospechoso se entregó solo

Momentos después del hallazgo, un hombre identificado como Michael Gledhill, de 44 años, se acercó voluntariamente a los policías en el lugar y les indicó que él era la persona que buscaban. Fue detenido de inmediato y formalizado por el delito de homicidio. Su fianza fue fijada en dos millones de dólares.

Según informó el New York Post, Gledhill sería el hijo de la novia de Handy, y al momento del ataque vivía junto a su madre en esa misma vivienda. Por ahora, las autoridades no han informado sobre el móvil del crimen.

Una carrera de más de 50 años en Hollywood

Handy inició su trayectoria actoral en la década de los 70 y acumuló cerca de 150 créditos en IMDB a lo largo de su vida. Entre sus trabajos más conocidos figura su aparición en Top Gun: Maverick (2022), donde dio vida a Jimmy, un camarero que comparte escena con Tom Cruise.

También es recordado por su rol en Jumanji (1995), la película de culto protagonizada por Robin Williams, donde interpretó a un exterminador. A eso se suman participaciones en series y programas de alto perfil como The X-Files, The West Wing, Criminal Minds, NCIS: Los Angeles, CSI: NY, Cold Case, ER y Castle, entre muchos otros.

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